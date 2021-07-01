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Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”

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2 kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, şu anda Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında “ilginç” bir şampiyonluk mücadelesi olduğunu söylerken bu adrenalinin Abu Dhabi’deki son yarışa kadar devam etmesini umut ettiğini belirtti.

Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”

Fernando Alonso, spora 2 yıl ara vermesi ardından sezona zor bir başlangıç yaptı ancak son yarışlarda tekrardan iyi bir form yakalamayı başardı ve Steiermark GP ardından takım arkadaşı Esteban Ocon’a karşı  sıralama turlarında durumu 4-4 yaptı.

Yarışta ise Alpine pek iyi bir performans gösteremedi. Fernando Alonso 9. sırada puan barajı içinde finiş görse de Ocon sadece 14. olabildi.

Red Bull Ring’deki ikinci yarış öncesinde basın toplantısında konuşan Alonso, geçtiğimiz hafta burada zorlandıklarını dile getirdi.

“Rekabet seviyesi açısından bizim için zor bir hafta sonuydu. Bu hafta sonu seviyemizi yükseltmeliyiz. Farklı lastiklerimiz var ve pazar günü de zorlu bir hava durumu olma ihtimali var. 

“Yani evet, umarım bu durum bize biraz yardımcı olur çünkü bunun paketimiz için en iyi pist düzeni olduğunu düşünmüyorum ancak biliyorsunuz ki kesinlikle bazı fırsatlar mevcut olacak ve her fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor.

Ayrıca 2 kez dünya şampiyonu, neden pist yürüyüşleri yapmaya başladığını da açıkladı.

“Yeni bir pist olduğu için bu sene Portimao'da bunu bir kere yaptım ve benim için en iyi hafta sonuydu ve iyi puanlar aldık, orada rekabetçi hissettik. Barselona'da ve Monako'da bunu yapmadık ve puan alamadık.”

“Tamam, Bakü'de tekrar deneriz dedik. Altıncı bitirdik, bu bizim en iyi yarışımızdı. O andan beri pist yürüyüşleri yapmaya devam ediyoruz ve bu bizim pazar günleri puan kazanmamızı sağlıyor, yani şu anda tamamen batıl inanç gibi bir şey."

İspanyol pilota şu anki şampiyonluk mücadelesini nasıl bulduğundan bahsederek sözlerine devam etti ve şu anda oldukça yüksek olan adrenalin seviyesinin son yarışa kadar devam etmesini dilediğini söyledi.

“Bence bu mücadeleyi dışarıdan takip etmek ve izlemek çok ilginç. En azından önceki yıllardaki gibi Lewis'in sadece kendine karşı ve çok sık olmasa da bazen Valtteri'ye karşı olduğu mücadeleler artık yok.”

“Yani şu anda daha ilginç bir şampiyona var, bu yüzden Abu Dhabi'ye kadar mücadeleyi biraz daha yüksek adrenalinle takip edebiliriz, yani bence bu iyi bir şey.”

“Şu anda favori pilot muhtemelen Max çünkü daha iyi performans gösteriyor ancak tüm takımların performansına ve araçtaki güncellemelere bağlı olarak işler hızla değişebilir, bu yüzden mücadeleyi yakından takip edeceğiz.”

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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