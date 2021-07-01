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Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, gelecek yıl ne yapacağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaktan kaçındı ancak Alfa Romeo iddialarını reddetmedi.

Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"

Alman pilot, Formula 2 şampiyonluğunun ardından bu yıl Haas'la Formula 1'e adım atmıştı ancak araç son derece kötüydü ve Mick, varlık göstermekte zorlandı.

Buna rağmen takım arkadaşına karşı 7'ye 1 üstünlük kurdu ve yarışlarda da net bir tempo avantajına sahip olduğu görülebiliyordu.

Ancak Schumacher ve Nikita Mazepin arasındaki gerginlik giderek artıyor. Bu da Mick'in gelecek yıl başka bir takıma geçme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Bu takım da Alfa Romeo olabilir.

Mick, cuma günü gelecek yıl Haas'ta kalıp kalmayacağı veya Alfa Romeo'ya gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, "Şu anda odak noktam gerçekten burası, yani şu ana odaklanıyorum."

"Açıkçası gelecek yıl olacakları, belki birkaç hafta içinde konuşmamız gerekebilir ama şimdi dediğim gibi hem ben hem de takım, şu ana odaklanıyoruz." cevabını verdi.

Bernie Ecclestone, Mick'in gelecek yıl Alfa Romeo'ya gitmesi gerektiğini söylemişti.

Bu yorumlar Mick'e sorulduğunda Alman pilotun tepkisi şöyle oldu: "Bu konuda söyleyebileceğim tek şey şu anda kafa olarak burada ve şu anda olduğum. Gelecek yılla ilgili her şey tabiri caizse havada kalıyor. Hâlâ bekleyip görmek zorundayız."

Mick, F1'e girdiği günden bu yana kendisini rahat hissettiğini de söyledi.

"İlk günden beri rahat hissettim ve hâlâ da kendimi çok rahat hissediyorum. Daha önce de söylediğim gibi, her türlü şartta ne yapacağımı zamanla daha iyi anlıyorum. Araçta giderek daha rahat oluyorum, bu da bana fayda sağlıyor."

Şimdiye kadarki en iyi yarış sorulduğunda Mick, "Portimao ile Avusturya'daki ilk yarış arasında gidip geliyorum. Bence her ikisi de -özellikle Portimao'da- Williams'a baskı yapabildiğimizi ve atak yapabileceğimizi gösterdik."

"Burada, özellikle daha sert lastiklerde hız anlamında çok iyiydik. Neredeyse orta grup takımları kadar hızlıydık. Tabii ki bu kadar hızlı sürerken, lastikleri canlı tutmayı başardığımızı görmek bizim için heyecan verici. Yani bu iki yarıştan biriydi." cevabını verdi.

Mick Schumacher, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1

Fotoğraf: FIA Pool

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