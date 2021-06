Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor

Daniel Ricciardo, 2021 sezonunda McLaren'a adım attı ancak geride kalan yarışlarda beklentileri karşılayamadı.

Avustralyalı pilot, Monako'daki yarışta podyuma çıkan takım arkadaşı Lando Norris'ten tur yedi ve hafta sonunu puansız kapattı.

Bakü öncesi konuşan Ricciardo, "Monako, benim için iyi bir hafta sonu değildi ama şimdi güçlü şekilde geri dönmek istiyorum. Bakü'ye gitmeden önce her şeyi sıfırlamak ve yeniden odaklanabilmek için zamana sahip olmak önemliydi. Takımla beraber gelişmemiz gereken temel alanları anlamak, analiz yapmak ve bu kısımları belirlemek için simülatör üzerinde çok fazla çalışma yapıyoruz."

"Aracın iyi bir potansiyeli olduğunu biliyoruz ve bunu ortaya koymak için tüm parçaları bir araya getirmemiz gerekiyor. Hâlâ yeni bir araca adapte olduğum gerçeği var ki bu da direksiyon başında geçireceğim daha fazla zaman ve tamamlayacağım turlarla ortadan kalkacak bir şey. Araçla bütünleşebilmek adına çalışmaya devam edeceğim ve hem Portekiz hem de İspanya'da kaydettiğimiz ilerlemeyi sürdüreceğim."

"Bakü gerekten harika bir cadde pisti ve potansiyel olarak her şeyin olabileceği yarışlardan bir tanesi. Pist, birinci viraja kadar takvimin en uzun düzlüklerinden birine sahip ve orada üç araç yan yana gidebiliyor. Umarım cuma gününden itibaren aracı doğru aralığa getirebilir ve güzel bir hafta sonu geçirebiliriz."

Norris ise Monako'daki podyumun ardından olumlu bir ivmeyle Bakü'ye gidiyor.

"Takım adına iyi geçen bir hafta sonunun ardından Monako'da podyuma dönmek harika bir duyguydu. Bakü'ye giderken bu olumlu ivmeyi sürdürmek istiyoruz."

"Araca binmeyi ve arka arkaya ikinci kez bir cadde pistinde yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bakü uzun düzlükler ve yavaş virajların karışımıyla benzersiz bir pist. Ek olarak sürekli fırsatlar olacağı hissine kapıldığınız için çok tahmin edilemez bir yer. Bu yüzden önümüzde bir fırsat çıkarsa bundan en iyi şekilde faydalanmak için hazır olmamız gerekiyor."

"Etrafımızdaki rekabet, pistte bazı harika savaşlar olmasını sağlıyor. Cadde pistleri söz konusu olduğunda hata payı çok az olduğu için araçtan çıkarabileceğimiz her şeyi çıkarmamız ve olaylardan uzak durmak için zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Bizim için kilit nokta pazar günü iyi puanlar alabilmek adına hafta sonu boyunca tutarlı performans sergilemek olacak."

Lando Norris, McLaren MCL35M, 3rd position, crosses the line to the cheers of his team on the pit wall

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images