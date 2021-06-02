Bakü'de yağmur beklentisi yok

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı Bakü'de yapılacak ve yapılan hava tahminleri, hafta sonu boyunca havanın iyi olacağını ortaya koyuyor.

Birinci ve ikinci antrenman seansının gerçekleştirileceği cuma günü hava 25 dereceye kadar çıkacak ve gün boyunca güneşli hava hakim olacak. Günün herhangi bir kısmında yağmur ihtimali bulunmuyor.

Cumartesi günü hava yine güneşli olacak ve öğle saatlerinde 24 dereceyi bulacak.

Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık bir derece daha gerileyerek 23 derece civarında olacak.

Hem cumartesi hem de pazar günleri için herhangi bir yağmur ihtimali bulunmuyor.

Fakat pazar günü rüzgarın etkisinin artması ve saatte 39 km/s hıza kadar çıkması bekleniyor.