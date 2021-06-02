Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Sainz, Norris ve McLaren'ın Bakü'de iyi performans çıkaracağını düşünüyor Sonraki / Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Bakü'de yağmur beklentisi yok

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bakü'de gerçekleştirilecek yarışın sıcak şartlarda yapılması bekleniyor ve yağmur ihtimali yok.

Bakü'de yağmur beklentisi yok

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı Bakü'de yapılacak ve yapılan hava tahminleri, hafta sonu boyunca havanın iyi olacağını ortaya koyuyor.

Birinci ve ikinci antrenman seansının gerçekleştirileceği cuma günü hava 25 dereceye kadar çıkacak ve gün boyunca güneşli hava hakim olacak. Günün herhangi bir kısmında yağmur ihtimali bulunmuyor.

Cumartesi günü hava yine güneşli olacak ve öğle saatlerinde 24 dereceyi bulacak.

Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık bir derece daha gerileyerek 23 derece civarında olacak.

Hem cumartesi hem de pazar günleri için herhangi bir yağmur ihtimali bulunmuyor.

Fakat pazar günü rüzgarın etkisinin artması ve saatte 39 km/s hıza kadar çıkması bekleniyor.

paylaşım
yorumlar
Sainz, Norris ve McLaren'ın Bakü'de iyi performans çıkaracağını düşünüyor

Önceki haber

Sainz, Norris ve McLaren'ın Bakü'de iyi performans çıkaracağını düşünüyor

Sonraki haber

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"

54 dk
2
Formula 1

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

1g
3
Formula 1

Horner, Vettel ve Webber’in ilişkisini nasıl düzelttiğini anlattı

14s
4
Formula 1

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor

23 dk
5
Formula 1

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı

1s
Son Haberler
Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor
F1

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor

23dk
Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"
F1

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"

54dk
Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı
F1

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı

1s
Bakü'de yağmur beklentisi yok
F1

Bakü'de yağmur beklentisi yok

1s
Sainz, Norris ve McLaren'ın Bakü'de iyi performans çıkaracağını düşünüyor
F1

Sainz, Norris ve McLaren'ın Bakü'de iyi performans çıkaracağını düşünüyor

13s
Son Videolar
Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor Azerbaycan GP
Formula 1

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz" Azerbaycan GP
Formula 1

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı Azerbaycan GP
Formula 1

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor

Horner, Vettel ve Webber’in ilişkisini nasıl düzelttiğini anlattı
Formula 1 Formula 1

Horner, Vettel ve Webber’in ilişkisini nasıl düzelttiğini anlattı

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı

Horner: ''Renault sadece pazarlama yapmak için Formula 1'deydi''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Renault sadece pazarlama yapmak için Formula 1'deydi''

Sainz, Norris ve McLaren'ın Bakü'de iyi performans çıkaracağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, Norris ve McLaren'ın Bakü'de iyi performans çıkaracağını düşünüyor

Red Bull, Sainz'ın ayrılmasına izin verdikleri için pişman değil
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Sainz'ın ayrılmasına izin verdikleri için pişman değil

Son Haberler

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı

Bakü'de yağmur beklentisi yok
Formula 1 Formula 1

Bakü'de yağmur beklentisi yok

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.