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Formula 1 Haberler

Szafnauer: ''Vettel henüz %100'ünde değil ama o seviyeye yaklaşıyor''

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Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Sebastian Vettel'in Aston Martin'de henüz %100'ünde olmadığını ancak Alman pilotun artık bu seviyeye yaklaştığını söyledi.

Szafnauer: ''Vettel henüz %100'ünde değil ama o seviyeye yaklaşıyor''

Yeni takımı Aston Martin'le geçirdiği ilk 4 yarıştaki temposu ile hayal kırıklığı yaratan ve puan toplayamayan Vettel, Monako'da daha iyi bir performans sergiledi.

Hem sıralamalarda hem de yarışta sezonunun en iyi sonucunu alan Vettel, yarışı 5. sırada tamamlayarak hanesine 10 puan yazdırdı.

Szafnauer'e göre, takım değiştirmiş diğer pilotlar gibi Vettel de henüz aracına tamamen alışabilmiş değil ancak alışmaya yakın. 

Vettel'in performansı hakkında konuşan Szafnauer, şu ifadeleri kullandı: ''Onunla Monako'ya gelmeden önce bunun hakkında konuştum. O henüz %100'ünde değil ama [%100'ünde] olmaya yakın.''

''İlk yarışlara kıyasla çok daha rahat hissediyor ve her sıralama seansının, her yarışın ardından %100'üne daha da yaklaşıyor.''

''Takım değiştiren diğer sürücülerle de konuştum ve onlar da benzer bir süreçten geçiyorlar. Onlar araçta rahat hissetmek için 5 yarış kadar geçmesi gerektiğini tahmin etmişti.''

''Benim Seb için tahminim, yani burada geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz, onun için de alışma süreci bu civarda sürecektir.''

2020'de Ferrari ile zorlayıcı bir sezon geçiren Vettel, Monako'da belki de sırf Aston Martin'deki değil ama son zamanlardaki en iyi performanslarından birine imza atmıştı.

Szafnauer'e göre 4 kez dünya şampiyonunun bu performansının takvimdeki en zorlayıcı ve hataya yer olmayan pistlerden birinde gelmesi, onun altındaki araçta daha rahat olduğunu gösteriyor.

''O, araçta daha da rahat hale geliyor ve özellikle orta sıralarda farklar oldukça az. Eğer araçta rahat değilseniz ve limitlerin sadece biraz uzağında kalıyorsanız, diğerlerinden 0.1 ya da 0.2 saniye yavaş oluyorsunuz.''

''Ancak o araçta daha rahat hissediyor ve araçta rahat değilseniz sürmesi Monako'dan daha zor olan bir pist yok.''

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Erik Junius

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Seri Formula 1
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Can Çarpıcı

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