Ricciardo: ''Simülasyon çalışmaları çok verimli geçti''

Monako Grand Prix'sinde takım arkadaşı Lando Norris'ten tur yiyen Ricciardo, Bakü'de gerçekleştirilecek olan yarış hafta sonu öncesinde biraz kafasını toparlamak için izin almıştı.

Yarışlar arasındaki iki haftalık boşlukta bu tatilin yanında simülasyon çalışmaları da yapan Ricciardo, bu çalışmalardan sonra bazı şeyleri kafasında daha net oturtabildiğini söyledi.

Avustralyalı pilot, ''Geçtiğimiz hafta simülasyonda iyi birkaç gün geçirdim ve bir adım geri gidip, ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Aracın nasıl çalıştığını ve aracın iyi çalışması için ihtiyacı olan şeyleri anlamaya gayret ettim.''

''Yani bir bakıma, sıfırdan başlamadım çünkü ilk birkaç yarışta kesinlikle bir şeyler öğrenmiştim ancak daha da açık fikirli bir tutumla yaklaştım ve birçok farklı şey denedik. Bazen benim bile hissetmediğim şeyler denedik ve neden çalışmadıklarını anlamaya gayret ettik.''

''Artık bazı şeyler kafamda daha çok oturdu ve çok verimli geçti.'' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde yapılan basın konferansında, bazı şeyleri çok düşünmenin onun için tehlikeli olup olmadığı sorulan Ricciardo, ''Evet, bence bu hayatta her şey için öyle.''

''Muhtemelen Formula 1 de bunun başka bir örneği. F1 çok karışık ve bir çıkmaza girdiğinizde tekrar toparlanmanız çok zor.''

''Bu yüzden, spordaki tecrübemle birlikte iyi bir farkındalık seviyem olduğunu düşünüyorum ve bazen bu çıkmaza girmeyi engelleyemezsiniz çünkü aynı zamanda da duygusallaşırsınız.''

''Bu duygular, sizi bazen en doğru kararlara götürmez ancak ben bunun tamamen farkındayım ve bence yarıştan sonraki Pazartesi sabah, son süratle gitmeye hazırdım. Ardından, Wokin’de takımla birlikte birkaç verimli gün geçirdim.'' yanıtını verdi.

Bakü'deki pist hakkında da yorum yapan McLaren pilotu, geçirdiği kötü hafta sonundan sonra, bu hafta sonu için heyecanlı olduğunu şu sözlerle anlattı: ''Bu pist eğlenceli. Bakü zorlayıcı, çok farklı ve düzlükler nedeniyle daha düşük bir yere basma gücüyle gidiyoruz. Bu açıdan, belki de burası daha zordur. Ancak bir sonraki virajı düşünmek için biraz daha zamanınız oluyor.''

''Bu değişik bir tempo ancak yine de aynı yoğunluğa sahip. Bir hafta sonu iyi gitmiyorsa, araca tekrar atlayıp, daha iyisini yapmak için sabırsızlanırsınız. Bu yüzden, tekrar yarışmaya dönebilmeyi dört gözle bekliyorum.''

Hangi noktada performans kaybettiği ve nelerin onu rahatsız ettiği sorulan Avustralyalı pilot, ''Kendimi rahatsız eden tek kişi benim. Kendim için, takım için ve bana inanıp, beni destekleyen herkes için iyi bir performans çıkarmak istiyorum.''

''İçimde bir yerlerde, neler yapabilecek olduğumu biliyorum ve sürüş yaparken korku veya tereddüt duyarsam, bu sporun artık bana göre olmayacağını da biliyorum. Ancak durum şu anda bu değil. Bu sadece bazı şeyleri bir araya getirmekle ilgili.''

''Bunun şimdi olmasını isterim veya bir önceki yarışlarda da istedim ancak şu anda spordaki tecrübemle birlikte buradayım. Bu bir maraton, kısa bir koşu değil.'' dedi.

Son olarak da takımın aracı kontrol edip etmediği sorulan Ricciardo, ''Evet, araç iyiydi. Hiçbir sorun yoktu.''

''Bence, benim sürüş tarzımı adapte edip, araçla daha iyi çalışabilmekle alakalı. Bazen doğru olduğunu düşündüğüm ve son birkaç yıldır işe yarayan şeyleri yapıyorum. Bunlar şu anda çok iyi çalışmıyor. Durum böyle olunca da, hüsrana uğruyoruz veya durumu sorguluyorsunuz.''

''Bu yüzden, geçtiğimiz hafta özellikle geri bir adım attım ve tekrar baştan başlamadım, ancak sadece bir adım geriden başladım. Bunun bana aracın neler yaptığını ve araçta neler başarabileceğimizi anlamak konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum.''

''Şimdi sadece piste çıkıp, performans sergileyeceğim. Yarış araçları ilginç makineler, her zaman da böyleydiler. Her zaman da böyle olacaklar ancak bu hafta sonu ne yapılması gerektiğini çok daha iyi anladığıma inanıyorum.'' cevabını verdi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images