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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Gasly, AlphaTauri’nin Bakü’de hızlı olacağını düşünüyor

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, takımın 2019 Azerbaycan Grand Prix’sinde gösterdiği performans göz önünde bulundurulduğunda bu sene de Bakü’de hızlı olacaklarını düşünüyor.

Gasly, AlphaTauri’nin Bakü’de hızlı olacağını düşünüyor

Gasly, Bahreyn dışındaki tüm yarışları ilk 10’da bitirerek 2021 sezonuna etkileyici bir performansla başladı ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda’ya karşı büyük bir üstünlük sağladı.

Geçtiğimiz Monako Grand Prix’sinde 6. sırada tamamlayan Gasly, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’ın önünde finiş görerek takıma önemli puanlar kazandırdı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fransız pilot, Azerbaycan Grand Prix’si basın toplantısında verdiği demeçte Monako’daki performansından memnun olduğunu belirtirken, bu formu Bakü’de de sürdürmek istediğini ekledi.

Gasly, “Monako’dan sonra oldukça mutluydum çünkü bunun hem pilotlar hem de araçlar için çok zorlu bir pist olduğunu biliyorduk bu yüzden, burası için iyi şekilde hazırlandık ve hatasız bir hafta sonu geçirdik. Sonuçta büyük puanlar kazandık ve bu harikaydı.”

“Lewis, yarış boyunca yan aynamdan görünüyordu. Onun için üzüldüm çünkü 78 tur boyunca sadece arkamda sıkışıp kaldı. Ancak biliyorsunuz ki hiçbir [geçiş] fırsatı yoktu ve onların bizden önce pite girdiğini görünce şaşırdım. Bu yapılması gereken doğru hamle değildi.”

“Fakat, neticede bu bizim işimize yaradı. Biraz daha puan kazanmayı başardık ve bence takım için güçlü bir sonuçtu.”

“Ayrıca sıralama turlarının çok önemli olacağını biliyorduk ve her turu mükemmel yapmaya odaklanmaya çalıştık. Bu da aracın tüm hafta sonu iyi hissettirmesini ve güçlü bir tempo yakalamamızı sağladı, seansların çoğunda ilk 10'daydık.”

“En önemli anda yani sıralamaların üçüncü bölümünde hafta sonu tamamındaki en iyi turumu atmayı başardım. Zaten önden başladığınızda, işin %90'ı hemen hemen halloluyor. “

“Güçlü bir yarış çıkardık ama daha iyi olabilecek bazı şeyler vardı. Yani mükemmel bir hafta sonu değildi ama bence sezonun en iyi sonucu olarak bundan memnun olabiliriz. Bunu burada başarmak çok güzeldi.” dedi.

Bunun yanında Gasly, Bakü’de en son yarıştıklarında eski AlphaTauri pilotu Kvyat’ın sıralama turlarında 6. sıraya yerleşerek güçlü bir performans gösterdiğini ve Bakü’de takımın geçmişte çoğu zaman iyi bir tempo yakalamaya başardığını söyledi. Gasly, bu sene de Bakü'de hızlı olmayı beklediklerini belirtti.

Gasly, “Evet, burası takım için çoğu zaman iyi bir pist oldu. Daniil [Kvyat] geçen sefer burada çok hızlıydı. Burası benzersiz bir pist ve bu yüzden de farklı araç ayarları gerektiriyor. Burada özellikle kerblerin olmadığı kale kısmı gibi birkaç değişiklik yapıldı. Bu nedenle biraz farklı olacak.

“Ama F1'de hiçbir beklentimin olmaması gerektiğini öğrendim. Çünkü bazen hızlı olacağını düşünüyorsun ve sonra zorlu bir hafta sonu oluyor, bazen zor olacağını düşünüyorsun ve sonra gerçekten iyi bir hafta sonu oluyor.”

“Yani evet, yolumuzda devam edeceğiz ve nasıl gittiğini göreceğiz.” diye ekledi.

 

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Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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