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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Perez: “Eğer işime yarayacaksa, kaos yaşanmasını isterim”

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Red Bull pilotu Checo Perez, eğer işine yarayacaksa Bakü’de sıralama turlarında kaos yaşanmasından rahatsız olmayacağını söyledi.

Perez: “Eğer işime yarayacaksa, kaos yaşanmasını isterim”

Perez, geçmişte Azerbaycan’da oldukça güçlü performanslar sergilemiş ve 2018’de burada 3. olarak olarak podyuma çıkmayı başarmıştı. Geçtiğimiz yarış Monako’da 4. sırada finiş gören Meksikalı pilot, yeni takımı Red Bull ile ilk kez Bakü caddelerinde mücadele edecek.

 Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Perez, daha önce burada iyi sonuçlar elde etmesine rağmen uzun bir yarış olduğu için her an her şeyin yaşanabileceğini söyledi. Üstelik sıralama turlarında olası bir kaosun yaşanmasının onun açısında iyi olacaksa, bu durumdan rahatsız olmayacağını da dile getirdi.

Perez, “[Burada] her zaman iyi sonuçlar elde ettim. Aslında her zaman demek doğru olmaz. Bazı kötü zamanlarım da oldu ama genel anlamda geçmişte burada güçlü performanslar sergiledim."

“Bence bu çok önemli bir yarış çünkü her şey pazar gününe bağlı ve çok uzun bir yarış olduğundan her şey yaşanabilir. “

“[Eğer bir kaos yaşanırsa] ve bu benim işime yararsa bundan rahatsız olmam. Buradaki sıralama turları benim açımdan hep iyi geçti. Bu nedenle iyi bir cumartesi geçirmek, sizi pazar günü için iyi bir pozisyona koyuyor.”

Ayrıca Perez, podyuma çıkmak hakkındaki bakış açısının değişmediğini belirtti ve önemli olan şeyin araçtan en iyisini çıkarmak olduğunun altını çizdi.

“Yaklaşımım pek değişmedi. Sonuçta aracın ve kendi potansiyelinizi en yüksek seviyeye çıkarmak için buradasınız. Bu yüzden eğer yarış kazanma potansiyeli olan bir aracınız varsa elbette sadece kazanırsanız tatmin olursunuz. Bu yüzden eğer ikinci olursanız en iyi performansınızı göstermemişsiniz demektir.”

“Yani bu hafta sonu ne kadar rekabetçi olacağımıza bağlı ama tabii ki hedefimiz araçtan en iyisini çıkarmak.” dedi.

Perez, Pirelli’nin Bakü için sunduğu daha yumuşak lastik setleri hakkında görüşlerini de paylaştı ve şunları söyledi: “ Daha yumuşak lastiklerin burada nasıl performans gösterdiğini göreceğiz. Bence  hâlâ çok fazla bilinmeyen var. Lastikler öncekine kıyasla çok daha farklı ve bu yüzden bu lastikler oldukça beklenmedik bir hikaye yaratacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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