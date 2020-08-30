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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Öndekilerin hayatını zorlaştırmaya çalışacağım"

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Ricciardo: "Öndekilerin hayatını zorlaştırmaya çalışacağım"
Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, Belçika GP'de hem Mercedes sürücülerine hem de Red Bull pilotu Max Verstappen'e baskı yapmayı hedefliyor.

Renault bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışların tamamında iyi bir performans sergiledi. Fakat düşük yere basma gücü gereken pistlerde çok daha iyiydi.

Daniel Ricciardo, dördüncü tamamladığı Belçika GP sıralama turlarının ardından bu noktaya dikkat çekti ve yarışta lider gruba baskı yapmak istediğini belirtti.

"Çok mutluyum. Antrenman turlarında her şey yolundaydı. Sıralama turlarında daha geride olacağımızı düşünüyorduk ama yedinciliğin de yeterince yüksek olmayacağını da kabul ediyorduk. Bugün ilk dörtte olmak harikaydı, hafta sonu harika gidiyor."

"Burada yere basma gücü ayarları minimum düzeyde. Geçen yıldan beri aracımız düşük yere basma gücü ayarlarında harika çalışıyor. Bazı nedenlerden ötürü 2019'da da yere basma gücünün minimum olduğu pistlerde araç daha iyi hissettiriyordu."

"Açıkçası bu ayarlar Barcelona gibi bir pist için uygun değil, ama Belçika tarzı pistlerde daha iyi görünüyoruz. Mühendislerin bunun nedenlerini bulması gerekiyor. Ama bugünkü sonuç cesaret verici. Monza için iyimser olmamızı sağlıyor."

"Genellikle yere basma gücü ne kadar az olursa, araç o kadar çok kayar. Ama bizim durumumuzda araç daha dengeli hale geliyor. Çekişin arttığını söylemiyorum. Ama aracın yere basma gücünü düşürdüğümüzde, ön ve arka lastikler daha iyi hissettiriyor. Aracın karakteristik özelliği bu."

"Bu performansı düşük yere basma gücü pistlerinde bekleyebiliriz. Önümüzdeki hafta Monza'da bir adım öne çıkacağımızı sanmıyorum ama rekabetçi olabilmeyi umuyoruz."

"Diğer tarafta Barcelona gibi yere basma gücü pistlerinde gelişmemiz gerekiyor. Ciddi sorunlarımız olduğunu söyleyemem. Sadece bu tür pistlerde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Durum geçen yıl da aynıydı. Takım henüz bunun sebebini anlamadı."

"Öndekilere bu kadar yakın olmak güzeldi. Sıralama turlarından sonra kapalı parkta indim ve Max'e baktım. O da bana bakıyordu! Birbirimize dostça el salladık. Birbirimizle dalga geçip, eğleniyoruz."

"Bu yıl Mercedes ve Max'le yarışabilmek için özel bir şey gerekiyor. Ama ilk ve üçüncü sektörde hızlıyız. Bu yüzden öne geçmeyi başarırsak, o zaman kendimizi savunma fırsatımız olabilir. İkinci sektörde öndekiler çok hızlı ama orada geçiş yapmak kolay değil. Mümkünse Max ve Mercedes pilotlarının hayatını zorlaştırmak istiyorum."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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