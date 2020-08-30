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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Wolff: "Ferrari belli üyelerin aldığı kararları sorgulamalı"

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Wolff: "Ferrari belli üyelerin aldığı kararları sorgulamalı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toto Wolff, Ferrari'nin yaşadığı mevcut zorlukların "Formula 1 için iyi olmadığına" inanıyor, ancak takımın "belirli üyeleri" tarafından alınan kararların da sorgulanması gerektiğine inanıyor.

Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, Belçika GP sıralama turlarını sırasıyla 13. ve 14. sırada tamamladılar. Bu, Ferrari için sezonun en kötü sıralama turlarıydı ve son yıllardaki en kötü seanslardan biri de oldu.

Ferrari, sadece Alfa Romeo, Haas ve Williams'ı geçebildi ve en hızlı yedinci takımdı. Böylelikle takımın 2020'deki hayal kırıklığı devam etmiş oldu.

Ferrari, geçen yıl Spa'da ilk çizgiyi almayı başarmıştı ve Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ın önünde ilk zaferine ulaşmıştı.

Ferrari'yi efsanevi bir marka olarak yorumlayan Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, İtalyan ekibin gerilerde değil ön tarafta yarışması gerektiğini belirtti.

Wolff, "Ferrari efsanevi bir marka ve liderler grupta savaşmaları gerekiyor. Formula 1 için iyi değil. Ön taraftaki rekabet için de iyi değil. Bu performans eksikliği sonrası tüm Tifosi ve Ferrari çalışanlarına karşı büyük bir sempati duyuyorum." dedi.

Ancak Wolff, Ferrari'nin performans eksikliğinin nerede olduğunu sorgulaması gerektiğini de düşünüyor.

Wolff, "Soruyu şu şekilde sormalıyız: Maranello merkezli ekip doğru önceliklere sahip miydi ve hız eksikliğinin nedeni bu olabilir mi?"

"Taraftarlar ve Ferrari'deki hiç kimse böyle bir sonucu hak etmiyor." dedi.

Ferrari'nin öncelikleri derken neyi kastettiğini sorulduğunda Wolff, tüm takımla ilgili olan yorumunu düzeltti ve bunun yerine belirli üyelerin aldığı kararların sorgulanması gerektiğini belirtti.

Wolff, "Aslında Ferrari'nin öncelikleri demek yanlış, çünkü bu Ferrari'yi ve Ferrari'deki herkesi buna dahil ediyor."

"Belki de mesele, takım içindeki  belirli üyeler tarafından alınan kararlardır." dedi.

Ferrari, 2019'dan 2020'ye geçerken düzlük hızında büyük bir düşük yaşadı ve bu da diğer Ferrari motorlu araçları da etkiledi.

Bu düşüş, Ferrari ile FIA arasında yapılan özel bir motor anlaşmanın ardından yaşandı.

Toto Wolff son dönemde sık sık Mattia Binotto'yu eleştirdi ve ikilinin arasının iyi olmadığı biliniyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Takımlar Mercedes Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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