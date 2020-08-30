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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "İkinci bölüme kalma şansımız vardı"

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Raikkonen: "İkinci bölüme kalma şansımız vardı"
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak tempoda olduklarını ancak bunu yapamadıkları için üzgün olduğunu belirtti.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Kimi Raikkonen 1:43.742 yaptı ve 16. oldu.

Fin pilot, 15. sıradaki Charles Leclerc'in sadece 0.087 saniye gerisinde kaldı ve son bölüme kalmayı kaçırmış oldu.

Seansın ardından konuşan Raikkonen, son bölüme kalacak fırsata sahip olduklarına inanıyor.

2007 dünya şampiyonu, “Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve bugün gerçekten ikinci bölüme kalma şansımız vardı, sonunda ufak bir farkla kaçırdık."

"Tura başladığımda oldukça fazla trafik vardı ve lastikler biraz fazla soğuktu. Birinci virajda arkadan kayma ile mücadele ettim ve önceki turuma göre biraz zaman kaybettim."

"Bundan sonra araçta kendini iyi hissettim ve öncekinden daha hızlı gittim. Ama bu, ilk 15'e girmeye yetmedi."

"Hayal kırıklığı yaratıyor ama durum böyle. Yarının nasıl gideceğini göreceğiz ve kendi yarışımızı yapacağız. Yağmur kesinlikle yarışı etkileyebilir ama buna güvenmeyeceğiz." dedi.

18. olan Antonio Giovinazzi ise şunları ekledi: “Yakındı ve belki ikinci bölüme kalma ihtimalimiz olabilirdi. Ancak sekizinci virajda küçük bir hata yaptım ve bu, ikinci bölüme kalmamız için gereken zamanı kaybetmemiz için yeterliydi."

"Hayal kırıklığı yaratıyor ama olan bu. Yarın savaşlarla dolu başka bir yarış daha olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve birkaç puan almaya çalışmalıyız."

"Islak olabilir ve bu, kaotik bir yarış anlamına gelebilir. Ancak koşullar ne olursa olsun, iyi bir iş çıkarmamız ve nerede olacağımızı görmemiz gerekecek. "

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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