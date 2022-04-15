Ricciardo: "Norris ile çok iyi bir ilişkimiz var"

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Drive to Survive'ın 4. sezonu, Ricciardo'nun McLaren'daki ilk senesi olan 2021 sezonuna odaklandı. McLaren odaklı bölümler büyük ölçüde Ferrari ile Takımlar Şampiyonası üçüncülüğü için verdikleri mücadeleyle ilgiliyken, başka bir alt konu ise Ricciardo ve Norris arasındaki sözde soğuk ilişkiydi.

Ricciardo, takım arkadaşınızla iyi arkadaş olmayı çok iyi biliyor -Red Bull'da Max Verstappen ile birlikte geçirdiği zaman örnek gösterilebilir-, bu yüzden iki iyi arkadaş olan Norris ve Carlos Sainz'in ayrılması sonrası McLaren'da nasıl bir yaklaşım izleyeceğini de iyi biliyordu.Griddeki en komik iki pilotun bir araya gelmesi de beklentiyi yükseltiyordu.

Bununla birlikte, Drive to Survive'da ikili arasındaki ilişki soğuk olarak tasvir edildi ve Ricciardo, McLaren arabasına uyum sağlamak için mücadele ederken, Norris'in ona karşı çok az sempati beslediği gösterildi.

Ancak Ricciardo durumun göründüğü gibi olmadığını, kendisinin ve Norris'in “çok iyi bir ilişkisi” olduğunu belirtti.

Kanal 4'e konuşan Ricciardo, "Birçok insanın muhtemelen ilk günden en iyi arkadaş olmamızı istediğini hissettim."

"Bu zorlayamayacağımız bir şeydi ve aramızda iyi bir ilişkinin kurulması biraz zaman aldı."

"Fakat aramızda gerginlik ya da başka bir şey yoktu, sadece birbirimizi anlamaya çalışıyorduk.

"Mevcut duruma bakarsak, bence çok iyi bir ilişkimiz var." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Drive to Survive, olayları olduğu gibi yansıtmamakla ilk kez suçlanmıyor.

Carlos Sainz, serinin Norris ile olan ilişkisini tasvir ederken "çok ileri gittiğini" iddia ederken, en ağır eleştirileri yapan isim son Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in oldu.

Red Bull sürücüsü 4. sezon için röportaj vermeyi reddetti, 2021 sezonunun ana hikayesinin kendisi ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi olduğu göz önüne alındığında, bu durum kayda değer bir eksiklik yarattı.

Hollandalı pilot, geçtiğimiz sezon ABD GP'si hafta sonunda, serinin sergilediği "sahte rekabetler" nedeniyle röportaj vermediğini söylemişti.

"Bu serinin Formula 1'in Amerika'daki popülaritesini artırmak için yapılması gerektiğini anlıyorum."

"Ama bir pilot olarak bunun bir parçası olmaktan hoşlanmıyorum."

“Gerçekten var olmayan birkaç rekabet oluşturdular. Ben de bunun bir parçası olmamaya ve daha fazla röportaj vermemeye karar verdim, çünkü o zaman gösterebileceğiniz bir şey de olmaz."

“Dramatik gösterilerin adamı değilim. Sadece gerçeklerin ve gerçek şeylerin yer almasını istiyorum.”