"Drive to Survive, kadın F1 izleyicisi sayısını arttırdı"

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Drive to Survive, hem sporun içinden, hem de Formula 1 hayranları tarafından gerçekçi olmayan anlatılar yarattığı için eleştirilirken, serinin F1'e çok sayıda yeni hayran kazandırdığı inkar edilemez bir gerçek olarak karşımızda.

Netflix izlenme rakamlarını açıklamıyor, ancak serinin 2019'dan beri her yıl düzenli olarak yayınlandığı göz önüne alındığında izleyici sayısının yeterince fazla olduğu varsayılabilir.

Serinin bir diğer etkisi ise F1 izleyici kitlesinin çeşitliliğini arttırması oldu.

Avustralya GP Şirketi CEO'su Andrew Westacott, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Drive to Survive'ın etkisi olağanüstü, Formula 1 için bir pazarlama çılgınlığına yol açtı."

"Harikaydı çünkü 70 yıldır pek çok insanın sevdiği spor hakkında herkese bir fikir veriyor."

“Ama size somut bir örnek vereceğim, eskiden bilet satışlarının yüzde 75 erkek, yüzde 25 kadın taraftarlara gerçekleşiyordu. Bu yıl bu oran erkekler için yüzde 60 erkek, yüzde 40 kadın oldu, bu alanda büyük bir artış var."

Fans of Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Serinin etkisini en çok hissettirdiği ülke ise hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri, ülkede spora ilgi büyük bir artış göstermiş durumda. 2023 Formula 1 takviminde tam 3 ABD yarışı yer alacak ve McLaren takım patronu Zak Brown, Drive to Survive'ın "bir fark yarattığını" söyledi.

Brown, bunun en iyi örneğini ABD'li televizyon sunucusu ve eski NFL oyuncusu Michael Strahan'la karşılaştığında gördüğünü söyledi.

Motorsport Total'e konuşan Brown, "Strahan New York'ta bir restoranda yanıma geldi. McLaren'ı seven çok kibar bir adam. Bana ilk söylediği şey 'Seni Netflix'te gördüm!' oldu. Bu yüzden, özellikle ABD'de bir fark yarattığını düşünüyorum."

"Formula 1 ile ilgili heyecan verici olan şey kapıların kapalı olmasıydı. İçine bakamazdın."

"İnsanlar yıllardır Formula 1 padokunda neler olup bittiğini görmek istedi, buna izin vermediler. Ama şimdi kapılarımızı açtık ve bu herkesi şaşırttı" dedi.