Szafnauer: "Vettel'in kazası, Aston Martin'den ayrılmamın intikamıydı!"

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Szafnauer, Aston Martin ve önceki markaları ile 12 yıl boyunca çalıştı ancak geçtiğimiz yılın sonunda takımdan ayrılarak Alpine'e geçti.

Şu anda Aston Martin henüz puan alamayan tek takımken, Alpine düzenli olarak puan için yarışabilecek gibi durduğu için, Szafnauer doğru bir karar vermiş gibi görünüyor.

Fakat Alpine, Avustralya Grand Prix'sinde şanslı değildi ve özellikle Fernando Alonso için kötü bir hafta sonu oldu.

İspanyol sürücü, sıralamada kaza yapmadan önce pole pozisyonu alabilecek gibi duruyordu. Yarışta ise sert lastikte başlama stratejileri, güvenlik aracı yüzünden ters tepti.

Vettel, yarışın 23. turunda kaza yapınca, orta hamurdaki sürücüler pite gelme şansı yakaladılar ve Alonso kazanmayı umduğu tüm avantajını kaybetti.

Szafnauer, Vettel'in kaza zamanlamasının, taraf değiştirdiği için alınan bir intikam olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Szafnauer gülümseyerek, "Büyük olasılıkla ben burada olduğum için yaptılar." dedi.

57 yaşındaki takım patronu ayrıca, Alonso eğer sıralamayı tamamlasaydı takımın çok farklı bir hafta sonu geçireceğini söyledi.

"Eğer sıralamayı olmamız gereken yerde tamamlasaydık Fernando için tamamen farklı bir yarış olurdu."

"O zaman herkes gibi orta hamurda başlardı ve güvenlik aracı tarafından gafil avlanmazdı."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer'in, sert lastiği yarışın bitimine bir tur kalana kadar değiştirmeyen Williams pilotu Alex Albon ile kıyaslama yapması istendi. Fakat takım patronu, bunun Alonso ve Alpine için gerçekçi bir seçenek olmadığını düşündüğünü söyledi.

Szafnauer, "Williams'ın dışarıda kalmaktan başka bir şansı yoktu."

"Eğer Albon pite gelseydi gridin arkasında olurdu ve bunu yapmadı."

"Bir kırmızı bayrak umuyordu ve doğru şeyi yaptı."

"Eğer o hıza sahip olmasaydık, güvenlik aracı gelmezdi ve eğer Albon ile aynı şeyi yapsaydık, 10. sırada bitirirdik. Onların önünde olurduk. Fakat ön taraftayken, farklı kararlar almak gerekiyor."

"O sırada sahip olduğunuz bilgiye göre karar alabiliyorsunuz. Geleceği tahmin etmek çok zor. Eğer bunu yapabilseydim Las Vegas'ta olurdum." dedi.