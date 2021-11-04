Ricciardo: "Norris bu yıl büyük bir çıkış yaptı"

Daniel Ricciardo, 2021 yılının başında Carlos Sainz'ın yerine geçti ve Lando Norris'in takım arkadaşı olarak McLaren koltuğuna oturdu.

Avustralyalı pilot, Meksika Grand Prix'si öncesi Perşembe günü basın toplantısında takım arkadaşı Norris hakkında konuştu.

Ricciardo, Norris ile ilgili ilk izlenimleri ve şimdiki düşünceleri hakkında, "Bence, benim Formula 1'deki üçüncü sezonuma benziyor."

"Onun da Formula 1'deki üçüncü sezonu ve benimkiyle benzerlikler görüyorum. Özgüven adımını atıyorsunuz diyelim. Bence bununla sürmeye başladığınız zaman araç bile gelişiyor. Bunların hepsi, yeterlilik olunca kendiliğinden akıyor. Bunun sporda biraz zaman geçirdikçe doğal olarak geliştiğini düşünüyorum."

"Evet, hızlı ve yetenekli olduğunu biliyordum. Ancak ne seviyede olduğunu, yanına gidene kadar bilemiyorsunuz. Bilmeseydim bile, her zaman harika olduğunu düşünüyordum. Yani beklentilerim açısından sürpriz olan bir şey yok. Takımda sadece ben değil, herkes, bu sene F1 izleyen herkes Lando'nun bu yıl büyük bir çıkış yaptığını gördü."

"Geçtiğimiz yıl zaten çıkış yakaladığı sonuçlar aldığını biliyorum ama bu onun için bir çıkış sezonu oldu. Yani evet, bu benim üçüncü sezonuma benzettiğim bir şey. Bu çok iyi. Garajlar arasında bir iş ilişkimiz var ve bence bu iyi gidiyor. Sezonun ilk kısmını kabullenmek benim için zordu ama ikinci kısmı iyi gidiyor. İlişkilerimiz ve takımı doğru yönde ilerletmek açısından bence her zaman oldukça güçlü olduk."

"Bence bu önemli. Diyelim ki iki hızlı sürücüye sahipsiniz ve ikisi de takımdan farklı şeyler istiyor. Bazen bunlar anlamsız olabiliyor çünkü nereye gittiklerini bilmiyor olabiliyorlar. Ancak biz %99 oranda aynı gelişmeleri istiyoruz. Bunun, aracın gelişimi ve güncellemeleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir yerdeyiz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Meksika Grand Prix'si, zorlu üçlü yarıştan ilki olacak ve yüksek rakım nedeniyle hafta sonu bazı sürprizler olabileceği düşünülüyor.

Ricciardo, üçlü yarışların kendilerine etkisi hakkında, "Adına 'gezen sirk' dediğim Formula 1'de, hepimiz yorgunlukla mücadele ediyoruz. Mekanikerler de pistte en uzun saatleri geçiriyorlar ve hafta sonu en uzun zamanı onlar harcıyorlar, yani onlar için çok zorlu oluyor."

"Karşılaştırmak gibi olmasın ama bizim adımıza konuşacak olursam, sürücüler için de farklı zorluklar var. Medya yükümlülükleri ve bununla beraber gelen bir çok şey var. Buna dışarıdan gelen baskılar, incelemeler ya da başka bir şey diyebilirsiniz."

"Ayrıca içeride olan faktörlerde var ve bunlar da bizi biraz yıpratabiliyor. Yani her şey var. Takvim yorucu, spor yoğun ve yarışlar fiziksel olarak zorlayıcı. Bunu yılda 20'den fazla kez yapmak doğal olarak bizi yoracak."

"Bu yüzden de antrenman yapıyoruz ve haftanın her günü et yemiyoruz. Bu, mücadelenin bir parçası. Açıkçası iyi bir hafta sonu geçirmek bunu ödüllendirici hale getiriyor çünkü birçok faktöre değinmiş oluyorsunuz ve onlar da işe yaramış oluyor." dedi.