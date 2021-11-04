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Leclerc: "Son yarışlarda aldığımız sonuçlar, doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor"

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Scuderia Ferrari pilotu Charles Leclerc, getirdikleri yeni motor güncellemesi ile beraber gelişen performanslarının, takım olarak doğru yönde ilerlediklerini gösterdiğini söyledi.

Leclerc: "Son yarışlarda aldığımız sonuçlar, doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor"

2020 sezonunda büyük bir gerileme yaşayan Ferrari, yeniden şampiyonluk için mücadele edecekleri performansa sahip olmak istiyor. Bunun üzerine çalışmalarına devam eden Maranello merkezli takım, Leclerc ile Rusya GP'de, Sainz ile ise Türkiye GP'de yeni versiyon motora geçti.

Özellikle McLaren ile markalar şampiyonasında üçüncülük için verdikleri mücadele göz önüne alındığında gelişen motor performansı, bu mücadelede İtalyan takıma büyük avantaj sağlamışa benziyor.

En son yapılan Austin yarışında Leclerc, Ricciardo'nun önünde dördüncü olurken Sainz ise, diğer McLaren pilotu Norris'i geçerek markalar şampiyonasında farkı sadece 3.5 puana indirdiler.

Konu hakkında konuşan Leclerc, "Şu ana kadar iyi birkaç yarış çıkardık, özellikle Austin bizim için oldukça güçlü bir pistti. Bu nedenle bunu görmek güzel, çünkü bu seneki ana rakibimiz McLaren kadar güçlü veya onlardan daha güçlü olmamızı beklemiyorduk." 

"Bence aldığımız bu tür sonuçlar, doğru yöne doğru ilerlediğimizi gösteriyor ve eğer böyle çalışmaya devam edersek geleceğimiz için iyi olacak ancak başımızı öne eğik tutmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Şampiyonada McLaren'in hâlâ gerisindeyiz ve işler çok yakın olacak çünkü onlar çok güçlü bir takım ve sezonun başından beri çok istikrarlı ilerlediler, bu nedenle işler bizim için kolay olmayacak."

"Ancak daha önce de dediğim gibi sezonun başından beri takım olarak iyi bir şekilde çalışıyoruz ve güncelleme olarak getirdiğimiz her şey doğru yöne ilerlediğimizi gösterdi. İşler bizim için iyi gibi duruyor ancak sezonun kalan kısmı boyunca her şeyi iyi yapmak ve yapmaya çalışmak zorundayız."

"Ben, şampiyonayı onların önünde bitirebilme şansımızın olduğuna inanıyorum." dedi.

2019'daki yarışa pole pozisyonundan başlayan takımın bu hafta sonu nerede olacağı ve pist hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Leclerc, "Kağıt üstünde bu pist, Austin'e göre bize daha uygun ancak daha öncesinde kağıt üstünde beklediğimizden daha iyi veya daha kötü sonuçlar aldığımız oldu."

"Bu nedenle erkenden bir çıkarım yapmamamız ve işimize odaklanmamız gerekiyor. Ancak kendimizi diğer orta sıra takımları ile karşılaştırırsak, bu pistin bizim için güçlü bir pist olması gerekiyor."

"Piste geldiğimizde, ben pisti seviyorum. Burası garip bir pist ve rakım olarak yüksekteyiz, bu nedenle araçta en yüksek yere basma kuvveti ayarlarını kullanacak olmamıza rağmen pistin oldukça kaygan olacağını düşünüyorum."

"Bu bir zorluk ve bunu iple çekiyor olacağım. 2019 bizim için iyi bir seneydi, her ne kadar sıralamalarda ikinci olmuş olsak da pole pozisyonundan başladık ancak bu sene, 2019'daki pozisyonlar için mücadele ediyor olmayacağız." dedi.

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