Perez: “Henüz takım emri senaryolarını tartışmaya gerek yok”

Perez, seyircileri mutlu edecek bir zafer kazanma fırsatına sahip olsa da Red Bull’un önceliği Max Verstappen’in maksimum puanı almasını sağlamak olduğunun da farkında.

Olası senaryolardan biri, eğer lider giderse Perez’in yarışta Verstappen’e yol vermesi olabilir.

Bu tür bir hamle, Perez ve taraftarlar için kabul etmesi zor olabilir. Ancak bu, dünya şampiyonluğu için tamamen anlaşılabilir bir durum.

Perez, bu tür koşulların olabileceğinin farkında olduğunu ancak yarışa kadar bu konuda Red Bull ile konuşmalarının bir anlamı olmadığını söyledi.

Perez, “Bu konuyu şu an konuşmanın pek bir anlamı yok. Cumartesi günü nerede olduğumuzu göreceğiz ve bu konuşmayı yapmaya değip değmeyeceğini göreceğiz.”

“Şu an, o pozisyonda olacağımızın garantisi yok. Bir takım olarak bunun, sahip olması harika bir sorun olacağını düşünüyorum. Ancak şu an için hiçbir şey konuşmadık.” dedi.

Red Bull, Verstappen’in liderliğini sürdürmesi için her şeyi yapacak olsa da Perez, takımın kendisinin zafer isteğinin de tamamen arkasında olduğunu düşünüyor.

“Red Bull’un, tüm takımın bu hafta sonu benim de kazanmamı istediğine eminim.”

“Takımdaki herkes çok hevesli. Biliyorsunuz ki burası bizim için çok özel bir yer. Ve evet, çok çetin bir savaş var.”

“Yarışta neler olacağını göreceğiz. Ancak takımdaki herkesin benim kazanmamı istediği bir yarış varsa, o da bu yarış. Bu yüzden takımımdaki herkesten tam destek aldığımdan eminim.”

Verstappen’in eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise, kendi evinde galibiyete giderken yer vermesi istenseydi bunu yapmayacağını söyledi.

Ricciardo bu konuda, “Şu anda buna cevabım hayır. Bunu yapmazdım. Eğer sezonun son yarışı olsaydı ve bu, dünya şampiyonunu belirleseydi, o zaman belki daha karmaşık bir karar verme süreci olurdu.”

“Ancak kendi evinizde bir galibiyet, çocukluğunuzdan beri hayal ettiğiniz bir şeydir. Eğer bunu pist üstünde hak ettiyseniz, galibiyet sizin olmalı diye düşünüyorum.” dedi.