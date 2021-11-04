Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / FIA, 11. virajdaki ihlalleri takip edecek Sonraki / Raikkonen: “Meksika’daki rakım, birçok şeyi değiştiriyor”
Formula 1 / Meksika GP Haberler

Perez: “Henüz takım emri senaryolarını tartışmaya gerek yok”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Sergio Perez, kendi evi Meksika’da yarış öncesine kadar Red Bull ile olası takım emirleri hakkında tartışmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

Perez: “Henüz takım emri senaryolarını tartışmaya gerek yok”

Perez, seyircileri mutlu edecek bir zafer kazanma fırsatına sahip olsa da Red Bull’un önceliği Max Verstappen’in maksimum puanı almasını sağlamak olduğunun da farkında.

Olası senaryolardan biri, eğer lider giderse Perez’in yarışta Verstappen’e yol vermesi olabilir.

Bu tür bir hamle, Perez ve taraftarlar için kabul etmesi zor olabilir. Ancak bu, dünya şampiyonluğu için tamamen anlaşılabilir bir durum.

Perez, bu tür koşulların olabileceğinin farkında olduğunu ancak yarışa kadar bu konuda Red Bull ile konuşmalarının bir anlamı olmadığını söyledi.

Perez, “Bu konuyu şu an konuşmanın pek bir anlamı yok. Cumartesi günü nerede olduğumuzu göreceğiz ve bu konuşmayı yapmaya değip değmeyeceğini göreceğiz.”

“Şu an, o pozisyonda olacağımızın garantisi yok. Bir takım olarak bunun, sahip olması harika bir sorun olacağını düşünüyorum. Ancak şu an için hiçbir şey konuşmadık.” dedi.

Red Bull, Verstappen’in liderliğini sürdürmesi için her şeyi yapacak olsa da Perez, takımın kendisinin zafer isteğinin de tamamen arkasında olduğunu düşünüyor.

“Red Bull’un, tüm takımın bu hafta sonu benim de kazanmamı istediğine eminim.”

“Takımdaki herkes çok hevesli. Biliyorsunuz ki burası bizim için çok özel bir yer. Ve evet, çok çetin bir savaş var.”

“Yarışta neler olacağını göreceğiz. Ancak takımdaki herkesin benim kazanmamı istediği bir yarış varsa, o da bu yarış. Bu yüzden takımımdaki herkesten tam destek aldığımdan eminim.”

İlgili içerik:

Verstappen’in eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise, kendi evinde galibiyete giderken yer vermesi istenseydi bunu yapmayacağını söyledi.

Ricciardo bu konuda, “Şu anda buna cevabım hayır. Bunu yapmazdım. Eğer sezonun son yarışı olsaydı ve bu, dünya şampiyonunu belirleseydi, o zaman belki daha karmaşık bir karar verme süreci olurdu.”

“Ancak kendi evinizde bir galibiyet, çocukluğunuzdan beri hayal ettiğiniz bir şeydir. Eğer bunu pist üstünde hak ettiyseniz, galibiyet sizin olmalı diye düşünüyorum.” dedi.

paylaşım
yorumlar
FIA, 11. virajdaki ihlalleri takip edecek
Önceki haber

FIA, 11. virajdaki ihlalleri takip edecek
Sonraki haber

Raikkonen: “Meksika’daki rakım, birçok şeyi değiştiriyor”

Raikkonen: “Meksika’daki rakım, birçok şeyi değiştiriyor”
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Abu Dhabi GP patronları, Yas Marina pistinin yeni haline dair ilk fotoğrafları yayınladı Abu Dabi GP
Formula 1

Abu Dhabi GP patronları, Yas Marina pistinin yeni haline dair ilk fotoğrafları yayınladı

Haas: "Sürücülerimiz stratejist olmak yerine dinlemeli" Meksika GP
Formula 1

Haas: "Sürücülerimiz stratejist olmak yerine dinlemeli"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Meksika'da günün pilotu Perez oldu Meksika GP
Formula 1

Meksika'da günün pilotu Perez oldu

Perez: "Aracıma Verstappen'in sorunlu arka kanadı takıldı" Meksika GP
Formula 1

Perez: "Aracıma Verstappen'in sorunlu arka kanadı takıldı"

Perez, Mercedes ile olan farka şaşırmış Meksika GP
Formula 1

Perez, Mercedes ile olan farka şaşırmış

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen: "İşler bizim için iyi gözüküyor" Meksika GP
Formula 1

Verstappen: "İşler bizim için iyi gözüküyor"

Verstappen: "Sıralama turları öncesinde arka kanatta çatlaklar oluştu" Meksika GP
Formula 1

Verstappen: "Sıralama turları öncesinde arka kanatta çatlaklar oluştu"

Horner, Wolff'un "Hollywood oyuncusu" yorumunun ardından gururlu
Formula 1

Horner, Wolff'un "Hollywood oyuncusu" yorumunun ardından gururlu

Son Haberler

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"
Formula 1 Formula 1

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı
Formula 1 Formula 1

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.