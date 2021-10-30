Ricciardo, 2022 sezonu için “heyecanlı”

İngiliz takım, 2013’ten itibaren düşüş yaşamaya başladı ve şampiyonluk için savaşamadı. Ancak son yıllarda yükselmeye başlayan takım, bu sezon takımlar şampiyonasında üçüncülük için mücadele ediyor.

Gelecek sene oldukça değişecek olan kurallar, yeniden gridin en önünde savaşma konusunda McLaren’a büyük bir fırsat veriyor ve bu da Ricciardo’yu heyecanlandırıyor.

Beyond the Grid podcast’ine konuşan Ricciardo, “Bu, tüm spor için heyecan verici. McLaren’da, bunu tekrar öne yaklaşmak için bir başka fırsat olarak görüyoruz.”

“Takım harika bir yönde ilerliyor. Bunu kesinlikle hissettim ve bu sene bunun bir parçası oldum. Yani plan, buna devam etmek.”

“Bu kural değişiklikleriyle beraber, daha büyük bir fırsat, daha büyük bir adım atma şansı var. Ancak bu fırsat, tüm takımlar için geçerli. Tüm takımlar aynısını düşünüyor, yani bu sadece bizim için geçerli değil. Ancak bunun düşüncesi bile beni gülümsetiyor.” dedi.

Avustralyalı sürücü, bu sezonki İtalya Grand Prix’sinde, 2012’den beri takıma ilk galibiyetini getirdi ve Lando Norris’in ikinci olmasıyla beraber takım duble yapmış oldu.

Ricciardo, takımın bu gibi bir baskı altında bu kadar iyi çalışması, “kazanan bir grupla” beraber olduğunu fark etmesini sağladığını söyledi.

“Aldığımız galibiyet hem bende hem de takımda çok güçlü bir etki bıraktı.”

“Çünkü takım bir süredir bu yolda ilerliyor. Podyumlar aldılar ancak galibiyet almak, takımın bunu başaracağına dair kendine olan inancını doğruluyor.”

“Bu, mekanikerlerde de böyle. Monza’da en hızlı pit stopu biz yaptık. En hızlı pit stoplarla tanınmamamıza rağmen bunu yapmak, bunu muhtemelen sezonun en yüksek baskı seviyesi olan pit stopunda yapmak çok önemliydi. Hafta sonundan öğrendiğim şey buydu.”

“Burada, kazanan bir gruba sahibiz ve bu beni çok heyecanlandırıyor.”