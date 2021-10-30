Bottas: "Meksika'da güçlü olabiliriz"

Autodromo Hermanos Rodriguez, 2000 metreden daha yüksek bir rakımda yer alıyor ve bu nedenle pistte bulunan hava, normale göre %25 daha az yoğun olduğu için motorları eşitliyor. Bu durum daha önceki senelerde Mercedes'in rakiplerine yarayan bir şeydi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2017 ve 2018 yılında Meksika'daki yarışı kazanırken 2019'daki yarışa pole pozisyonundan başladı ancak grid cezası alması ve Bottas ile yaşadığı temas nedeniyle, yarışın en son yapıldığı senede liderlik için mücadele edememişti.

Bottas, Meksika'daki pistin Mercedes için bir nevi "zayıf nokta" olduğunu söyledi ancak motorda yapılan gelişimlerin, takımın bu sene daha rekabetçi olabileceğine yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Ancak buna rağmen Fin pilot, Red Bull'ları yenmenin zor olacağını düşündüğünü söyledi.

Konu hakkında konuşan Bottas, "Meksika geçmişte bizim için biraz zayıf nokta oldu ve yüksek rakım ile beraber son birkaç yılda güç ünitesinden büyük bir parça gitmiş gibi oldu."

"Ancak o andan beri iyi bir optimizasyon yapmayı başardık ve bu nedenle son birkaç seneye göre daha iyi bir noktada olmamızı beklerim."

"Kağıt üstünde bu pistlerin Red Bull için güçlü olmasını bekliyoruz, biz ise bir önceki senelerden öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenmeye çalıştık ve en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık."

"Kolay hafta sonları olmayacaklar ancak bu sporda hiçbir şey, hiçbir zaman kolay değildir." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise, 2021 sezonunun gidişatı göz önüne alındığında, Red Bull'un Meksika'daki geçmiş başarılarının bu sene favori olmalarında bir etken olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Hem Mercedes hem de Red Bull, sezon boyunca teoride birbirlerine daha çok uyan pistlerde birbirlerini yenmeyi başardılar ve Wolff, bunun bir sonraki yarışta da geçerli olmasını bekliyor.

Mercedes takım patronu, "Geçmişte Meksika bizim zorlandığımız bir pist oldu ancak bu sezon her şey değişebilir çünkü bu sene, bizim normalde daha güçlü olduğumuz ancak onların yarışı kazandığı pistler oldu, aynısının tersi bizde de oldu. Bu nedenle yarış yarış ilerlemekte fayda var." dedi.

Meksika yarışı öncesinde Lewis Hamilton, sürücüler şampiyonasında Verstappen'in 12 puan gerisinde yer alırken, markalar şampiyonasında ise Mercedes, Red Bull'un 23 puan önünde lider.