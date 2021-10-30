Button, Alonso ve Hamilton'ı takım arkadaşı olarak kıyasladı

Jenson Button, kariyeri boyunca çeşitli sürücülere karşı savaşırken, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso ile de birkaç yıl takım arkadaşı oldu.

Button, 2010 ve 2012 yılları arasında McLaren'da Hamilton ile birlikte yarıştı. Button sıralamalarda yenilmesine rağmen, birlikte geçirdikleri üç sezonda alınan puan anlamında İngiliz pilotla benzerdi.

Button, 2015 ve 2016'da hâlâ McLaren için yarışırken Alonso ile de takım arkadaşı oldu. Takımın o dönemdeki motor partneri Honda ile mücadeleleri göz önüne alındığında, ikili genellikle gridin arkasında kendileriyle savaşıyordu.

Nico Rosberg'in YouTube kanalına verdiği röportajda Button'dan, aralarındaki çalışma deneyimlerini göz önünde bulundurarak, Hamilton ve Alonso'yu hız ve genel bir paket olarak değerlendirmesi istendi.

Tek turda kimin daha hızlı olduğu konusunda Button, "Bence Lewis hızlı." dedi.

Kimi daha "eksiksiz" bir sürücü olarak değerlendireceğine ise, "Onları sadece takım arkadaşım olduğu dönemler ile karşılaştırabilirim. Şu anda karşılaştıramam. Ancak en komple sürücü Fernando'ydu. Senden daha hızlı olmak için her yolu bulur."

"Lewis benim için çok net bir takım arkadaşıydı. Gerçekten çok hızlıydı. Antrenmanlarda pek formunda olmayabiliyordu. Onda üç ya da dört farkla yavaş kalıyordu ve bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum. Ardından sıralama turlarına çıkardı ve önümde olurdu. Her zaman tur zamanını sıralama turlarında bulurdu."

"Fernando çok daha fazla oyun oynardı. Kariyerimde oyunlara hazır olduğum bir noktadaydım. Biz [McLaren] o kadar yavaştık ki başka kimseye karşı yarışamıyorduk, sadece birbirimizle savaşıyorduk."

"Çok fazla oyun oynadık, bazılarından gerçekten çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çoğu zaman daha çok bir şeyleri geri tutmak, hızı saklamak, ayarlar ve sahip olduğunuz şeyler hakkında bilgi saklamaktan ibaretti."

"Birbirimizi anladık ve birbirimize kesinlikle saygı duyduk. Bir şeyler yaptığımızda diğer kişinin bunu kaldırabileceğini biliyorduk. Bunun için Fernando'ya saygı duydum." dedi.

Race winner Jenson Button, McLaren MP4-25 Mercedes Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Button, Alonso'nun oyununun, yarış sırasında daha yavaş olduğu zamanlarda aracıyla ilgili bir sorun bildirmeye kadar uzandığını da ekledi.

Button, "Aslında benden yavaş olup, 'Arabada bir sorun var, arabada bir sorun var!' dediği zamanlar olurdu ve yarıştan çekilirdi!"

"Puan alamıyorduk, bu yüzden adil olmak gerekirse, aracı bir sonraki yarışa saklıyordu. 'Bir sorun var, bir sorun var!' derdi ve onlar [ekip] 'Hayır, Fernando, sorun yok, sürmeye devam edin!' diye cevap verirdi."

"Komik zamanlardı. Ancak Fernando ile geçirdiğim zamandan gerçekten zevk aldım. O birçok yönden üstün bir yetenek. Gidip Le Mans yapması, Dakar'da yarışması, Daytona yapması, onun için harika. Bunlar çok, çok farklı kategoriler ve her ne sürerse sürsün, çok güçlü oldu."

"Her ikisine de takım arkadaşı olarak sahip olmak çok özeldi çünkü en iyiye karşı olduğunuzu biliyordunuz. Ardından onları yendiğinizde, bu çok daha anlamlı oluyordu." dedi.