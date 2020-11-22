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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'da ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyel var"

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Ricciardo: "McLaren'da ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyel var"
Ekleyen:
, Editör

Renault pilotu Daniel Ricciardo, gelecek yıl katılacağı McLaren'da çok büyük bir potansiyel görüyor.

Renault pilotu Daniel Ricciardo gelecek yıl McLaren'la yarışacak ve bu kararı, 2020 sezonu başlamadan önce verdi.

Ancak bu yıl Renault, geçen yıla göre çok büyük bir adım attı ve McLaren'la üçüncülük mücadelesi veriyor.

Bundan ötürü Ricciardo'nun pişmanlık yaşıyor olabileceği düşünülüyor.

Channel 4'e verdiği demeçte Ricciardo, "Tabii ki (McLaren'a geçme) kararını bu sezon başlamadan önce verdiğim için, bu kararın takımın geçen yılki performansıyla çok fazla ilgisi vardı."

"Bana göre onlar, diğer takımlar arasında en büyük adımı atanlar oldu ve bunu oldukça genç sürücüler ile yapmayı başardılar."

"Lando'nun ilk yılıydı ve Carlos'un da birkaç senelik deneyimi vardı, ama orada aşırı deneyimli biri varmış gibi hissetmedim."

“Her şey doğru yöndeymiş gibi geldi ve orada sadece büyük bir potansiyel varmış gibi hissettim ve bunu çıkarmaya başladılar."

“Bu yüzden her şey heyecan verici görünüyordu. Şimdi biraz daha fazlasını ortaya çıkarmak benim elimde. Bu konuda heyecanlıyım.”

Ricciardo her zaman amacının Formula 1 Dünya Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, 31 yaşındaki sürücü, fiziksel anlamda şampiyon olabileceğine inandığı sürece sporda kalacağını belirtti.

"Gerçekten kendime inanıyorum ve her şey bu inancın ne kadar süreceğine bağlı."

"Aynaya bakan her sürücü kendisinin en iyisi olduğunu söyler, ancak zaman geçer ve birileri zaten yeteneklerinden şüphe etmeye başlar, yani herkes belli bir süre sonra 'ben en iyisiyim' diyemez. Ama ben aynaya bakmaya devam ediyorum ve buna inanmayı sürdürüyorum."

“Hâlâ o kişi olduğuma inandığım sürece, bunu yapmaya devam edeceğim. Bunu yapabileceğime inanmayı bıraktığım gün, sanırım bir kenara çekilmenin zamanı gelmiş olacak ama henüz oraya yaklaştığımı hissetmiyorum."

"Umarım çok uzun süre beklemek zorunda kalmam, ama öngörülebilir gelecekte bunun için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyım."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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