Vettel, F1'in biyoyakıta geçişini destekliyor

Formula 1 yönetimi, sporu çevre dostu hale getirebilmek adına arka planda yoğun bir çalışma yapıyor ve önümüzdeki üç yıllık bölümde karbondioksit salınımını yüzde 15 civarına düşürmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Formula 1, biyoyakıtlara kademeli bir geçiş yapmayı da hedefliyor.

2010-13 yılları arasında arka arkaya dört dünya şampiyonluğu elde eden Sebastian Vettel, Formula 1 ve FIA'nın, sporu çevreye daha az zararlı hale getirme çabasından memnun olduğunu belirtti.

Sky Sports'a konuşan 4 kez dünya şampiyonu Vettel, “Yaşlandıkça, özellikle çocuk yetiştirirken daha akıllı davranıyorsunuz ve her şeyi düşünüyoruz. Haliyle onlara, büyüdükleri dünyayı nasıl bırakacağımızı da düşünmeye başlıyorsunuz."

"Formula 1'in zaten gelecek için belli planları var ve bence en ilginç kısmı biyoyakıt veya sentetik yakıt kullanımına geçiş olarak düşünülebilir."

"Bunun, bu tür teknolojilerin yarış pistinin dışında da talep görmesi de dahil olmak üzere gözle görülür bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Bu süreci hızlandırmaya yardımcı olmak için gereken en son teknolojiye ve mükemmel mühendislere sahibiz."

"Formula 1 tamamen yeni bir görev üstlenmeye hazır, bunun için gerekli tüm kaynaklara sahibiz. Sonuçta şampiyonadaki takımlar, spor için çok fazla para harcıyorlar." dedi.