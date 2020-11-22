Haas, Schumacher'le test yapacağını Bahreyn GP öncesi açıklayabilir

Son günlerin en çok konuşulan konularının başında Mick Schumacher'in geleceği geliyor ve Alman pilotun geleceğiyle ilgili çok fazla spekülasyon var.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Schumacher, 15 Aralık'ta yapılacak sezon sonu genç sürücü testinde Haas VF-20'nin direksiyonuna geçecek.

Gazetenin haberine göre Schumacher, Abu Dhabi'deki testte Haas'ı sürecek iki isimden bir tanesi olacak ve resmi açıklama Bahreyn GP öncesinde gelecek.

Schumacher, Bahreyn'deki Sakhir pistinde önemli görevlere sahip olacak. Alman pilot, şu anda Formula 2'yi lider götürüyor ve bitime sadece iki yarış kaldı. Bu iki yarışın ikisi de Bahreyn'de yapılacak.

Mick, Eylül ayında Fiorano'da Robert Shwartzman ve Callum Ilott ile birlikte Ferrari'nin 2018 aracı olan SF71H'nin direksiyonuna geçmişti.

Haas Formula 1 Takımı için Aralık ayındaki testleri çok önemli olacak. Çünkü Amerikalı ekip yeni sezonda tamamen farklı bir kadro ile yarışmayı planlıyor.

Son günlerde Haas'ın gelecek yıl Formula 2 sürücüsü Nikita Mazepin ve Schumacher ile yarışacağı yönünde iddialar var.

Her iki sürücü de, sezon sonu genç sürücü testine katılabilmek için gereken tüm kriterleri karşılıyorlar.