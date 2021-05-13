Ricciardo: "MCL35M'i sürebilmek için son yıllardaki tarzımı değiştirmem gerekiyor"

Daniel Ricciardo, 2020 sezonunun ardından iki yıl boyunca yarıştığı Renault'dan ayrıldı ve bu yıl Mercedes motorlu McLaren'a geçti.

Mercedes motorunu kariyerinde ilk kez kullanan Ricciardo, yeni takımına alışmakta epey zorlandı.

İspanya GP sonrası AutoHebdo'ya şöyle konuştu: "İspanya'daki performansımdan memnunum. Sadece daha hızlı takımlar tarafından geçildik. Hatta bu araçlardan birinin önüne geçmeyi dahi başardım, Carlos'tan daha start aldım ve onu ardımda tuttum. Yine de üzerinde çalışmamız gereken şeyler var. Bu hafta sonunun benim için bir dönüm noktası olduğu görüşündeyim. Ancak zaman zaman küçük hatalar yapıyorum. Bu yüzden alışmak için biraz daha zamana ihtiyacım var."

"Bu yıl Bahreyn'de sıralama turlarında Lando'yu geçtim ve insanlar yeni bir araca ya da takıma uyuma sağlamanın zor olmadığını düşünebilirler, fakat öyle değil. McLaren'ın sahip olduğu araç, geçen yılki Renault'dan çok farklı. Renault'dan McLaren'a geçiş, Red Bull Racing'den Renault'ya geçişten daha farklı. En zor yanı uzun yıllardır sahip olduğum sürüş tarzını değiştirmek zorunda olmam."

"Yine de takıma katılırken tüm bunlarla baş etmeye hazırdım. Renault'da olanları unutmadım. Onlarla olan ilk yarışlarımı ve iki sezonda kaydettiğim ilerlemeyi biliyorum. İlk yarışa, sezona hazır olduğum düşüncesiyle gireceğimi, fakat 10. yarıştan sonra aracı daha iyi kullanacağımı biliyordum. Neler yapabileceğimi hemen gösteremeyeceğimi farkındayım."

"Farklı güç ünitesinin bahane olabileceğini düşünmüyorum. Aslında son yıllarda düzenlemeler pek değişmedi, böyle bir durumda takım değiştirmemiş olanlar daha rahat olabiliyorlar, çünkü aracın neler yapabileceğini zaten biliyorlar. Ayrıca yeni nesil sürücüler çıtayı hep daha yükseğe çıkarıyor."

"Lando bu yıl yeni bir seviyeye ulaştı. Harika gidiyor. Imola'daki sıralama turlarında attığı turu hatırlıyorum; aracın neler yapabileceğini ortaya koydu. Direksiyon başında rahat hissediyor ve araçtan maksimumu çıkarıyor."

Ricciardo, eleştirilerle ilgili de şöyle dedi: "Ne söylendiğine veya yazıldığına dikkat etmiyorum. Elbette tatsız yorumlar geleceğini biliyorum."

"Fakat kendimin en büyük eleştirmeni benim. Bir haber veya diğer şeyler beni üzmeyecek. Sadece hızlı olmadığım günler beni üzüyor. Brown veya Seidl ile konuşmak bana çok yardım ediyor. Bana 'rahatla, sezon daha yeni başladı. Yetenekli bir adam olduğunu biliyoruz, gereksiz yere baskı altına kalma' diyorlar. Bu gibi anlarda kendinize ve yaklaşımınıza inanmanız lazım. Daha önce yarıştığım tüm serilerde yarışlar ve şampiyonluklar kazandım. Her zaman bir çözüm bulmayı ve sorunun üstesinden gelmeyi başardım. Ben azimli biriyim. Fakat başarıya daha hızlı ulaşmak istiyorum ve endişelenmiyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images