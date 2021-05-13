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Formula 1 Haberler

McLaren, 2021 F1 aracına güncelleme getirmeyi sürdürecek

Yardımcı Editör:
Filip Cleeren
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Formula 1 ekibinin 2022 aracına odaklanmasına rağmen, şampiyonada Ferrari'yi arkalarında bırakabilmek adına mevcut araca güncellemeler getirmeye devam edeceğini duyurdu.

McLaren, 2021 F1 aracına güncelleme getirmeyi sürdürecek

Sezona oldukça sağlam bir başlangıç yapan McLaren, geride kalan dört yarışın ardından takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alıyor.

Takım, Mercedes ve Red Bull'un ardında en iyi üçüncü takım olmak için Ferrari ile savaşıyor ve bu kapsamda Portekiz - İspanya yarışlarına yeni güncellemeler getirdi.

Tüm takımlar, gelecek yıl büyük değişiklikler olacağı için odaklarını 2022'ye çevirmiş durumdalar. Fakat bu yıl yakın mücadelede olan ekipler, mevcut pozisyonlarını korumanın yollarını arıyor ve McLaren teknik direktörü James Key'in önderliğindeki teknik ekip MCL35M'ye güncelleme getirmeyi sürdürecek.

Takım patronu Seidl, İspanya Grand Prix'sinde yaptığı açıklamada, "Bu yılki ilk testten bugüne bakarsanız, performans tarafında düzenli adımlar atmak için sürekli olarak araca güncellemeler getirmeye çalıştık."

"Örneğin Portimao'ya güncelleme paketi getirdik ve Barselona'daki antrenman seanslarında da yeni parçalarımız vardı. Planımız önümüzdeki yarışlara daha fazla güncelleme getirmek. "dedi.

Seidl, gelişim ekibin tamamen gelecek yıla odaklanma vaktinin yavaş yavaş geldiğini ve gelecek güncellemelerin, büyük kaynaklara ihtiyaç duymadan net performans avantajı sağlayabilecek daha küçük güncellemeler olacağını da ekledi.

Seidl, "Aynı zamanda tüm gelişim ekibinin tamamen gelecek yılki araca odaklanması kararının çok da uzak olmadığı açık."

"Bu yüzden bu yılki araç için yapılacak gelişim çalışmalarının daha basit şeylerle ilgili olacağını düşünüyorum, ki buna kesinlikle bakacağız."

"Fakat genel olarak, [teknik direktör] James Key'in ne zaman gelecek yıla odaklanmak istediğini net şekilde bildiğini düşünüyorum." dedi.

Seidl, Ferrari'nin Barselona'da Woking merkezli ekipten daha iyi performans gösterdiği göz önüne alındığında, bu yıl üçüncülüğü koruyabilmek için araca daha fazla güncelleme getirmesinin önemli olacağını da kabul ediyor.

“Özellikle Ferrari ile aradaki farklar çok küçük ve üçüncülük savaşında kalabilmek için sonraki yarışlarda araca güncellemeler getirmeye devam ettiğimizden emin olmamız gerekiyor.

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