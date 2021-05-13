Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak
Formula 1 Haberler

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi'ne göre Lewis Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu konumunda yer alıyor.

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

Forbes dergisi, çarşamba günü geleneksel şekilde yayınladığı "yılın en çok kazanan sporcuları" listesini yayınladı. Listenin en tepesinde ünlü bokser Conor McGregor yer aldı.

Dergiye göre dünyadaki en yüksek ücrete sahip olan on sporcunun geliri, COVID-19 salgının dünya üzerindeki etkisine rağmen %28 bir atış gösterdi ve milyar doları aştı.

Ünlü boksör ringlerde 22 milyon dolar kazanırken, buranın dışında 158 milyon doları cebine koydu ve 180 milyon dolarla zirveye yerleşti.

İkinci sırada dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak görülen Lionel Messi yer aldı. Arjantinli futbolcu, toplamda 130 milyon dolarlık bir kazanca sahip.

Cristiano Ronaldo 120 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, NFL oyuncusu Dak Prescott 107.5 milyon dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Basketbol alanında en çok parayı LeBron James kazanıyor. Amerikalı basketbolcu toplamda 96.5 milyon dolarlık bir gelire sahip. Neymar 95 milyon dolarlık bir kazanca sahipken, dünyaca ünlü tenisçi Roger Federer'in kazancı 90 milyon dolar.

Listeye giren tek Formula 1 pilotu Lewis Hamilton oldu. Geçen yıl 7. şampiyonluğunu kazanan Hamilton, 2017'de 46 milyon dolarla onuncu sırada yer almıştı.

Geçen sezon 11 yarış kazanan İngiliz pilot, Mercedes'in yanı sıra Tommy Hilfiger, Monster Energy ve Puma'yla olan anlaşmaları sayesinde gelirini neredeyse ikiye katladı. İngiliz pilot tüm bu anlaşmalardan toplam 82 milyon dolar kazanmış durumda.

Listeye giren son iki isim 76 milyon dolarla Tom Brady ve 75 milyon dolarla Kevin Durant oldu.

Forbes'e göre en çok kazanan 10 sporcu:

1. Conor McGregor - $180 million

2. Lionel Messi - $130 million

3. Cristiano Ronaldo - $120 million

4. Dak Prescott - $107.5 million

5. LeBron James - $96.5 million

6. Neymar - $95 million

7. Roger Federer - $90 million

8. Lewis Hamilton - $82 million

9. Tom Brady - $76 million

10. Kevin Durant - $75 million

paylaşım
yorumlar
Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak

Önceki haber

Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1'deki son esnek kanat tartışmasının arkasındaki "kanat çırpma" olayı

2s
2
Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

17s
3
Formula 1

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

40 dk
4
Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

14s
5
Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

15s
Son Haberler
Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu
F1

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

40dk
Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak
F1

Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak

1s
Steiner: ''Wolff, FIA'yla görüşmesi reklam amaçlıydı''
F1

Steiner: ''Wolff, FIA'yla görüşmesi reklam amaçlıydı''

2s
F1'deki son esnek kanat tartışmasının arkasındaki "kanat çırpma" olayı
F1

F1'deki son esnek kanat tartışmasının arkasındaki "kanat çırpma" olayı

2s
2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir
F1

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir

12s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak
Formula 1

Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir
Formula 1

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir

Marko: "Bu şampiyonluğu istiyoruz"
Formula 1

Marko: "Bu şampiyonluğu istiyoruz"

Çok Okunanlar Bugün

F1'deki son esnek kanat tartışmasının arkasındaki "kanat çırpma" olayı
Formula 1 Formula 1

F1'deki son esnek kanat tartışmasının arkasındaki "kanat çırpma" olayı

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu
Formula 1 Formula 1

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir
Formula 1 Formula 1

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir

Steiner: ''Wolff, FIA'yla görüşmesi reklam amaçlıydı''
Formula 1 Formula 1

Steiner: ''Wolff, FIA'yla görüşmesi reklam amaçlıydı''

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Son Haberler

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu
Formula 1 Formula 1

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak
Formula 1 Formula 1

Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak

Steiner: ''Wolff, FIA'yla görüşmesi reklam amaçlıydı''
Formula 1 Formula 1

Steiner: ''Wolff, FIA'yla görüşmesi reklam amaçlıydı''

F1'deki son esnek kanat tartışmasının arkasındaki "kanat çırpma" olayı
Formula 1 Formula 1

F1'deki son esnek kanat tartışmasının arkasındaki "kanat çırpma" olayı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.