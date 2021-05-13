Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

Forbes dergisi, çarşamba günü geleneksel şekilde yayınladığı "yılın en çok kazanan sporcuları" listesini yayınladı. Listenin en tepesinde ünlü bokser Conor McGregor yer aldı.

Dergiye göre dünyadaki en yüksek ücrete sahip olan on sporcunun geliri, COVID-19 salgının dünya üzerindeki etkisine rağmen %28 bir atış gösterdi ve milyar doları aştı.

Ünlü boksör ringlerde 22 milyon dolar kazanırken, buranın dışında 158 milyon doları cebine koydu ve 180 milyon dolarla zirveye yerleşti.

İkinci sırada dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak görülen Lionel Messi yer aldı. Arjantinli futbolcu, toplamda 130 milyon dolarlık bir kazanca sahip.

Cristiano Ronaldo 120 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, NFL oyuncusu Dak Prescott 107.5 milyon dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Basketbol alanında en çok parayı LeBron James kazanıyor. Amerikalı basketbolcu toplamda 96.5 milyon dolarlık bir gelire sahip. Neymar 95 milyon dolarlık bir kazanca sahipken, dünyaca ünlü tenisçi Roger Federer'in kazancı 90 milyon dolar.

Listeye giren tek Formula 1 pilotu Lewis Hamilton oldu. Geçen yıl 7. şampiyonluğunu kazanan Hamilton, 2017'de 46 milyon dolarla onuncu sırada yer almıştı.

Geçen sezon 11 yarış kazanan İngiliz pilot, Mercedes'in yanı sıra Tommy Hilfiger, Monster Energy ve Puma'yla olan anlaşmaları sayesinde gelirini neredeyse ikiye katladı. İngiliz pilot tüm bu anlaşmalardan toplam 82 milyon dolar kazanmış durumda.

Listeye giren son iki isim 76 milyon dolarla Tom Brady ve 75 milyon dolarla Kevin Durant oldu.

Forbes'e göre en çok kazanan 10 sporcu:

1. Conor McGregor - $180 million

2. Lionel Messi - $130 million

3. Cristiano Ronaldo - $120 million

4. Dak Prescott - $107.5 million

5. LeBron James - $96.5 million

6. Neymar - $95 million

7. Roger Federer - $90 million

8. Lewis Hamilton - $82 million

9. Tom Brady - $76 million

10. Kevin Durant - $75 million