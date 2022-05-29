Ricciardo: "İstediğim sonuç bu değil"

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Ricciardo'nun McLaren'daki hayal kırıklıkları pek hız kesmeden devam ediyor. Kariyerinde 8 galibiyete sahip olan Ricciardo, bir kez daha takım arkadaşının çok uzağında kaldı.

Ricciardo, "Bu istediğim sonuç değil. 3. antrenman seansında ritmi yakalamaya çalışıyordum. Ardından sıralamalar için ayarlarda değişiklik yaptık."

"Q1'de biraz daha rekabetçi hissettim ve bazı güzel turlar attık. Birkaç yerde hata yaptım ama performansın olduğunu hissediyordum."

"Q2'ye geçtiğimizde herkes ileri yönde adım atarken, ben araçtan daha fazlasını almakta zorlandım. O an için sınırda olduğumu hissettim. Mücadeleye devam edeceğiz, umarım yarışta yağmur yağar." dedi.

Ferrari ve Red Bull pilotlarının arkasında en hızlı isim olan Lando Norris ise, "Bugünden mutluyum. Araçtan maksimumu alabildiğimi düşünüyorum."

"Aracım tüm hafta sonu boyunca iyiydi ve bugün araçtan çok fazlasını alabildik ve iyi turlar attık. İlk iki takımı geçmeye yeterli değildi ancak yine de diğerlerinin önünde olmaya yetecek kadar iyiydi."

"Bu yüzden mutluyum ancak yapmamız gereken bir iş daha var. Mümkün olduğu kadar ilerlemeye odaklanacağız. Ancak bu zor. Bu açıdan en kötü olduğumuz yerde kalıp iyi puanlar almaya çalışacağız." dedi.