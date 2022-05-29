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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ricciardo, kaskındaki "FEA" mesajını açıkladı

Daniel Ricciardo, kaskındaki "FEA" mesajını açıkladı ve bunun yarış öncesinde kendisini "gaza getirdiğini", "kimseye karşı olmadığını" söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Ricciardo, kaskındaki "FEA" mesajını açıkladı
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Ricciardo'nun sezona zorlu başlangıcı Cumartesi günü Monako'da devam etti ve sıralamada 14. oldu.

Ricciardo, bu yıl henüz sadece bir kez puan alabildi ve McLaren patronu Zak Brown, bu hafta başında Avustralyalı'nın beklentileri karşılamadığını söyledi.

Monako hafta sonunda Ricciardo'nun kaskının arkasındaki, "hepsinin canı cehenneme" anlamına gelen "FEA" yazısı dikkat çekti.

Sıralama seansının ardından Ricciardo'dan bu akronimi açıklaması istendi. Fakat McLaren pilotu bunun kimseyi hedeflemediğini ve kendisini gaza getirmesine yardımcı olması için yazıldığını söyledi.

Ricciardo, "Bu, 2018'de de kaskımda yer alıyordu."

"Beni gaza getirecek akronimleri kullanmayı seviyorum. Açıkçası kimseye yönelik değil ve yıllardır söylediğim bir şey. Beni iyi bir moda sokuyor."

"Bence bir sürücü olarak kaskı taktığınızda modunuzu değiştirmek için bu çok önemli. Kaskı takarken gördüğüm son şeylerden biri oluyor."

"Yani odaklanmamı hatırlatıyor." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Brown'ın yorumları ile Ricciardo'nun son zamanlarda yaşadığı zorluklar bir araya gelince, Avustralyalı'nın McLaren'daki geleceği hakkında spekülasyonlar ortaya çıktı.

Brown, bu hafta başında ayrıca Ricciardo'nun kontratında iki tarafı "birbirlerine bağlayan ve bağlamayan mekanizmalar" olduğunu söyledi.

Ricciardo, Monako'da özellikle "büyük bir hayranlık duyduğu ve sevdiği" pistte aldığı sıralama sonucuna karşı hayal kırıklığını gizlemedi,

Ricciardo, "Fakat sadece ben değil, takım da daha iyi sonuçlar aldığımı görmek istiyor."

"14. olmak istemeyen sadece ben değilim. Takım da beni burada görmek istemiyor."

"Bunun gidişatı değiştirdiğini düşünmüyorum ama birlikte ilerlememiz üzerinde bir vurgu var." dedi.

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