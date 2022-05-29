Magnussen: "Yarışın yağışlı olmasını umuyorum"

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Monako GP'de üçüncü antrenmanı sekizinci sırada tamamlayan Magnussen, gösterge paneli Q2'de çalışmadığı için telemetri verilerini göremedi ve diğer turda ne kadar zorlaması gerektiğinden emin değildi.

Schumacher ise 15. sıradan yukarı çıkacak yeterli zamanı bulamadı.

Bu nedenle takım yağmur yağmasını ve puan alma ihtimali elde etmeyi umuyor.

Sıralamadan sonra konuşan Magnussen şunları söyledi: "İyi gidiyordu ve araç iyi hissettirdi ama Q2 olmadı."

"Bu pozisyondayken yağmur olmasını isterim çünkü öne gelme şansımız olması için biraz daha olaylı bir yarış güzel olur. Araçta tempo olduğunu düşünüyorum, umarım yağışlı bir yarış olur."

Schumacher, ilk antrenman seansında yolda kalmıştı ve takım, Alman pilotun vites kutusunu ve MGU-K ünitesini değiştirmişti.

Schumacher, ilk antrenmanı kaçırdıkları için hafta sonu boyunca dezavantajlı olduklarını söyledi.

Alman pilot, "İçinde olduğumuz grup çok sıkışıktı."

"Sanırım Q3'ten 0.3-0.4 saniye gerideydik ama bir şeylerin eksik olduğu günlerden biriydi."

"İlk antrenmanda çok şey kaçırdık bu yüzden hep dezavantajlıydık. Nerede bitireceğimizi göreceğiz, hava koşulları ilginç olacak gibi görünüyor, bu da puan almamıza yardımcı olabilir." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images