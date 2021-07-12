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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Ricciardo: “Her hafta hedefim Lando’yu geçmek olursa, F1’e sinir olmaya başlarım”

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Daniel Ricciardo, her yarış hafta sonunda Lando Norris’i geçmeyi hedeflemediğini çünkü bunu başaramadığı sürece sadece Formula 1’e "sinir olmasına" neden olacağını söyledi.

Ricciardo: “Her hafta hedefim Lando’yu geçmek olursa, F1’e sinir olmaya başlarım”

Avustralyalı pilot, 2020 sezonunun sonunda Renault’dan ayrılarak McLaren’a geçti ancak yeni takımında şu ana kadar güçlü performanslar sergilemeyi başaramadı ve beklentilerin altında kaldı.

Ricciardo, her yarış hafta sonunun ardından neden takım arkadaşı Norris’e yetişemediğini açıklamak zorunda kalırken, İngiliz pilot, bu sezonki her yarıştan puan aldı ve şimdiden üç kez podyuma çıktı.

Sonuç olarak Ricciardo, Norris’e karşı daha düşük beklentilere sahip olması gerektiğini kabullendi çünkü hedeflerine ulaşamamasının spora olan sevgisini yitirmesine neden olabileceğini düşünüyor.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Ricciardo, “Şu ana kadar hangi sebepten ötürü olursa olsun hız açısından beklenmedik ve zor bir sezon geçirdim.”

“Sanırım ilerleme kaydetmek için yapabileceğim en kolay şey bunu kabullenmek olacaktır. Bundan fazlasını mı bekliyordum? Kesinlikle.”

“Fakat, her hafta sonu Lando’dan hızlı olmayı beklersem, sadece spora sinir olmaya başlayacağım çünkü bunun biraz daha zaman alacağı çok açık.”

“Kesinlikle eksik olan bir şey var. Araçta iyi hissediyorum, özellikle son üç haftadır çok daha iyi hissettim.”

“Beyaz bayrak çekeceğimi ya da pes edeceğimi söylemeyeceğim, sadece buna daha fazla enerji harcayıp üzerinde çok düşünmeyeceğim. Bunun yerine onun [Lando’nun] çok iyi sürdüğünü kabulleneceğim.”

“Yine de tabii ki hedefim ona yaklaşmak ve takım yardım etmek olacak.” dedi.

Geçtiğimiz Avusturya Grand Prix’sinde Ricciardo, 13. sıradan start almış ve damalı bayrağı 7. sırada görmüştü. Avustralyalı pilot, aldığı sonuçtan çok da memnun olmasa da McLaren’ın, takımlar şampiyonasındaki üçüncü sırayı koruyabilmesine yardım olmaktan mutlu.

Ricciardo, “Evet, daha iyiydi. İhtiyacımız olan türden bir gündü ve kesinlikle 7. olarak takım puan kazandırmak güzeldi.”

“Fakat şahsen, şu anda şampiyonluk savaşında değilim ve aldığım puanlar ortada. Bu yüzden, benim için önemli olan sadece keyif almak, mücadelelerde bulunmak ve iyi bir pozisyona gelmek.”

“Yaptığım şey de tam olarak buydu ve sonuç olarak biraz puan kazandım ki bu güzel bir şey. Bundan keyif aldım. Elbette, tamamen mutlu olmak zor çünkü sonuçlar istediğim noktada değil ama yine de yarıştan tatmin oldum.” yorumlarında bulundu.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Charles Leclerc, Ferrari SF21

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Charles Leclerc, Ferrari SF21
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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