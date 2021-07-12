Jos: ''Max'ın özel olduğunu, o yedi yaşındayken biliyordum''

Küçük Verstappen, Formula 1 kariyerine başlangıcını 17 yıl, 166 günlükken Avusturalya Grand Prix'sinde Toro Rosso'yla birlikte yaptı.

Bu tarihin üzerinden altı yıl geçti ve Hollandalı pilot şu anda Red Bull için sürüş yapıyor. Aynı zamanda 2021 sezonundaki şampiyonayı tam 32 puan önde götürüyor.

Eski Formula 1 pilotu Jos ise, oğlunun ne kadar özel olduğunu, Max daha yedi yaşındayken anladığını söyledi.

Speedweek tarafından alıntılanan Jos şu ifadeleri kullandı: ''O yedi yaşındayken de, onun özel olduğunu biliyordum.''

''İlk turda, soğuk lastiklerde çok hızlıydı. Aynı zamanda geçiş yaparken de öyle. Nasıl hazırlandığını görebiliyordunuz ve Max bu konuda çok iyiydi.''

Jos, oğlu için karting zamanlarında ne kadar çok zorlandığını ancak onun potansiyelini gördüğünü söyledi.

''Her yıl 80.000 ile 10.000 kilometre arasında arasında otobüste geçiriyordum. Aynı zamanda motorları hazırlıyordum. Bir mekaniker ve evde kalan bir babaydım. Bu bana çok fazla zamana ve paraya mâl oldu ve eğer onda bunu görmeseydim, bu işleri asla yapmazdım.''

''Bence bu Max için de zordu. Bir piste gittiğimizde başkalarını kovalamak için gitmiyorduk, oraya kazanmak için gidiyorduk ve Max'a da bunu öğrettim. Her zaman kazanmak istedim ve ondan da bunu yapmasını istedim.''

Max Toro Rosso'ya katıldıktan sonra, Jos oğlunun kariyerini yönetmek konusunda bir geri adım attığını ve bunu Red Bull'a devrettiğini de açıkladı.

Max'ın 2015'teki ilk sezonu hakkında konuşan Jos şu ifadeleri kullandı: ''Buna çok dahildim ve Max'a, takımla nasıl çalışılacağını göstermeye çalışıyordum.''

''İyi olan şey şu ki, Max'ın sürüş yaptığı her gün konuşuyoruz. Birbirimizle konuşuyoruz ve nelerin, nasıl gittiğini tartışıyoruz.''

''Ben ona fikirlerimi söylüyorum. Ben söylüyorum, o cevap vermek zorunda değil ancak sonrasında bunları düşündüğünü biliyorum. Tek istediğim de bu.''