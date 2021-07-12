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Horner: "Ricciardo’nun zorlandığını görmekten üzülüyorum"

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Christian Horner, eski Red Bull pilotu Daniel Ricciardo’nun McLaren’a katıldığından beri zorlandığını görmekten “üzüldüğünü” söyledi.

Horner: "Ricciardo’nun zorlandığını görmekten üzülüyorum"

Ricciardo, 2018’in sonunda birinci pilot olarak görüldüğü bir takıma geçmek için Renault’yla anlaştı ve Horner da dahil olmak üzere tüm Red Bull ekibini şoka uğrattı.

Fakat sadece bir sezon ardından Avustralyalı pilot, McLaren’ın daha iyi bir seçenek olduğuna karar verdi ve tüm 2020 sezonunu, Renault’daki son yılı olduğunu bilerek geçirdi.

Ancak Ricciardo’nun, son takım değişikliği şu ana kadar pek başarılı ilerlemedi. Yeni takım arkadaşı Lando Norris, F1 kariyerindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı ve 3 kez podyuma çıkmayı başardı. İki McLaren pilotunun arasında şu anda 61 puan farkı var.

Beyond the Grid podcastine konuşan Horner, Ricciardo’nun Red Bull’dan ayrılarak yanlış bir karar mı verdiği konusunda yorum yapmasa da pilotun, McLaren MCL35M’e alışmakta zorlandığını görmekten keyif almadığını belirtti.

Ricciardo'ya Red Bull'dan ayrıldığı için pişman olup olmadığını sorup sormadığı konusunda Horner şunları söyledi: “Bunu doğrudan sormadım."

"Renault'dan ayrılacağını açıklandıktan sonra, geçen yıl kapanma döneminde beni aradı ve şunları söyledi: 'Muhtemelen sana böyle olacağını söylemiştim' diye düşünüyorsundur ve evet, bunu söyledin!"

"Ancak bu, o zaman alması gerektiğini düşündüğü bir karardı."

Hâlâ takımdaki herkesin iyi arkadaşı, hâlâ harika bir pilot. Şu anda yaşadığı zorlukları görmek beni üzüyor ama eminim onların üstesinden gelecektir."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ricciardo’nun takımdan ayrılışı, iki genç Red Bull sürücüsü Pierre Gasly ve Alex Albon’un takıma katılmasına izin verdi. Ancak iki pilot da beklenen performansı gösteremedi ve takım, kendi sürücü akademileri dışına çıkarak Sergio Perez ile anlaştı.

Meksikalı pilot, sezona harika başlamasa da giderek daha da gelişti ve Azerbaycan Grand Prix’sinde galibiyetin sahibi oldu. Ayrıca Perez, Red Bull’un takımlar şampiyonasında Mercedes’ten 44 puan önde olmasında da büyük rol oynadı.

Horner, Perez hakkında ise şöyle konuştu: “Geçen sene Bahreyn’deki galibiyeti ve ardından, şu anda gösterdiği performans göz önünde bulundurulduğunda Formula 1’den ayrılması çok kötü bir durum olurdu.”

“Bence Mercedes ile olan mücadelemizde iyi bir dinamiğe sahip olmamızı sağladı ve bu savaşta, önemli rol oynamaya başladı.”

“Fransa Grand Prix’sindeki podyum ve Azerbaycan Grand Prix’sindeki galibiyetle kesinlikle iyi performans gösterdiğini görüyoruz.”

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