Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"

Silverstone'da yapılacak olan Britanya GP öncesi açıklamalarda bulunan Ricciardo, alınan bu tür kararların yarışın kaderini değiştirebileceğini düşündüğünü söyledi: "Bence bu çok katı bir kural, özellikle yarışın gidişatı açısından o an çok önemli."

"Evet, büyük bir gidişat değişimi olabilir ve sürücü, veya takım, veya herhangi biri tarafından hızlı bir karar alınırsa, yarışın kaderini değiştirebilir ve mükemmel bir hamle olmuş olabilir. Bence bu durum gelecekte değiştirilebilir."

"Ancak dürüst olmak gerekirse, tabii ki de verilen cezayı daha sonrasında öğrendim, ancak telsiz konuşmasını dinlemedim veya iletişim yöntemlerini görmedim, buna rağmen cezayı neden aldıklarını biliyorum ve bu konuda emin değilim. Bence bunu gelecekte ortadan kaldırabiliriz."

Ricciardo'nun eski takımı Red Bull, araç konsepti olarak yüksek eğim tercih ederken, daha düşük eğimli bir konsept yaratan Mercedes ise gridin en hızlı aracı olarak göze çarpıyor ve Red Bull ise pek çok sorunla boğuşuyor.

Muhabirler Ricciardo'ya bu gerçeğin, yüksek eğimli araçların süresinin dolduğunu mu gösterdiği sorusuna Ricciardo şu yanıtı verdi: "Bu güzel bir soru. Ben bir aerodinamist değilim, ancak bunun doğru olabileceğini söyleyebilirim."

"Benim hissiyatıma ve sizin gördüklerinize göre özellikle Red Bull'un, Vettel ve Webber günlerinde yaşadıkları tür bir başarıyı göz önüne alalım. Tamamıyla yüksek eğim üzerine odaklanmışlardı ve gittikçe artırıyorlardı, ancak Mercedes an itibariyle daha az ekstrem olan bir yöntem deniyor."

"Bu yüzden bu yönteme geri dönüleceğine inanıyorum. Tam cevabı bilmiyorum, ve size bunu bildiğim üzerine de yalan söylemeyeceğim. Ancak dışarıdan bakıldığında bu yöntemin süresinin dolduğu ve hızlanmak için yeni bir yöntem bulma çabasının ortaya çıktığı görülüyor."

Hafta sonunda ise Ricciardo, yeni gelen güncellemeler ile beraber kendini iyi hissetmek istediğini söyledi ve ekledi: "Bargeboard'larda ve birkaç aero kısmında küçük değişiklikler yaptık. Sanırım geçen sene burada iyi bir performansa sahiptik. İyi bir yarış ve iyi bir sıralama seansı geçirmiştik."

"Ve bununla beraber bu sene çok fazla sekizincilik aldık, ancak bana göre daha fazlasını da yapabiliriz. Bu yüzden bu pistin bizim için iyi olacağına inanıyorum. Ve ayrıca geçen sene Avusturya ve Budapeşte'deki performanslara baktığımızda, Silverstone bize daha çok uyan bir pistti. Bu yüzden gayet iyimser olmalıyız."

"Bir sürücü olarak, pistin yüksek hızlı doğası itibariyle bir F1 aracının neler yapabileceğini tamamıyla görebiliyorsunuz. Mesela Copse'u tam gaz yedinci, sekizinci viteste geçebilirsiniz. Çok eğlenceli, çok gerçek bir his."

"Bu yüzden burada sürmek çok tatmin edici, bence her sene burada yarışmaktan dolayı sıkılacağınız bir yer değil, çünkü her sene araçlar gelişiyor ve hız gittikçe artıyor. Bu yüzden sabırsızlanıyorum, yarın hava sıcak olacak, bu sebeple terleyeceğiz ve bunun keyfini süreceğiz."