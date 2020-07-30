Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
12 Saat
:
17 Dakika
:
46 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haas, formasyon turunda % 1000 aynı tepkiyi verir"

paylaşım
yorumlar
Grosjean: "Haas, formasyon turunda % 1000 aynı tepkiyi verir"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
30 Tem 2020 20:30

Romain Grosjean, Macaristan GP'de takım arkadaşı Kevin Magnussen ile ceza almış olsa da, takımın benzer şartlarda formasyon turunda yine lastik değiştirme kararı verebileceğini söyledi.

Macaristan GP öncesinde kuruyan pistte Haas pilotları, formasyon turunu tamamlarken pite gelip kuru zemin lastiklerine geçmişlerdi. Bu sayede yarışın başında pistin hızlı kurumasının ardından avantaj sağlayan ve ön grup mücadelesine dahil olan Haas pilotları, ilerleyen bölümde gerilemekten kurtulamadılar. Buna rağmen Magnussen, 9. olarak takıma bu seneki ilk puanlarını kazandırdı.

Ancak yarıştan saatler sonra Haas pilotlarına, 27.1 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 sn zaman cezası verildi. F1 Sportif Kuralları'na göre pilotların aracı yalnız ve yardımsız sürmesi gerekiyor ve formasyon turunda ancak güvenlik gerekçeli konuşmalar yapılabiliyor.

Ceza sonrasında Magnussen 10. sıraya geriledi ve tek puan kazandı.

Grosjean, "Aynı durum olsa % 1000 yine aynı çağrıyı yaparız. Bu doğru çağrıydı ve aslında daha fazla insan bunu yapmadığı için şaşırdım." dedi.

Magnussen, "Evet, yine aynı şeyi yaparız ancak bu sefer yapma şeklini değiştiririz ve ceza almadan yapmaya çalışırız." dedi.

Magnussen, "pilotların yardımsız bir şekilde aracı kullanması" kurallarının tam olarak attıkları adıma karşılık olmadığını, 2014'te getirilen bu kurallarda güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyor.

Magnussen, "Bu kurallar bizim yarış startında debriyaj ayarlarıyla oynamamamız ve startların sıradan olmaması için getirilmişti."

"Yarıştan önceki stratejik hamlelerin durdurulması için getirilmedi ancak durum bu."

"Belki bu tip durumlarda stratejik olup olmamasına bakabilirler çünkü bunu yapmamıza izin verilmezse, şovu da engellemiş oluyorlar."

"Kurallarda buna izin vermeleri iyi olur. Kuralların % 100 açık olduğunu düşünmüyorum."

"Pazar günü yarıştan sonra Danimarka'ya inene kadar, takımın bu konuda sorun yaşadığını bilmiyordum."

"Böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedim çünkü prosedürler hakkında konuşulmasına, formasyon turunda lastik ısıtma gibi sürüşe yardımcı olacak şeyler hakkında talimat vermelerine izin verilmiyor."

"Bunu yaptığımızı düşünmüyorum. Sadece pit yapıp yapmamayla alakalı bir iletişimdi. Böyle bir konuşma dahi olmadı. Sadece 'pit' dendi ve ben de 'kuru zemin lastikleri için pit' dedim. Bunu yaptılar."

"Tamamen açık ve doğrudan bir şey değildi. Ancak günün sonunda sonucu böyle oldu." dedi.

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"

Önceki haber

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"

Sonraki haber

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Alex Kalinauckas

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı, İngiltere GP'de yarışamayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Resmi: Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı, İngiltere GP'de yarışamayacak!

Hulkenberg, Perez'in yerine F1'e dönebilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hulkenberg, Perez'in yerine F1'e dönebilir!

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
12dk

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
52dk

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"

Red Bull'un "zorlu" RB16'sında neler oluyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Red Bull'un "zorlu" RB16'sında neler oluyor?

Grosjean: "Haas, formasyon turunda % 1000 aynı tepkiyi verir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Grosjean: "Haas, formasyon turunda % 1000 aynı tepkiyi verir"

Verstappen, Silverstone'da Mercedes'le olan farkın yarım saniye içinde olmasını umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Silverstone'da Mercedes'le olan farkın yarım saniye içinde olmasını umuyor

Son Haberler

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika
12dk

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"
F1 Formula 1 / Son dakika
52dk

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"

Grosjean: "Haas, formasyon turunda % 1000 aynı tepkiyi verir"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Grosjean: "Haas, formasyon turunda % 1000 aynı tepkiyi verir"

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı, İngiltere GP'de yarışamayacak!

2s
2
Formula 1

Hulkenberg, Perez'in yerine F1'e dönebilir!

1s
3
Formula 1

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"

52dk
4
Formula 1

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor

12dk
5
Formula 1

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"

1s

Son Videolar

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1
2s

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

Son Haberler

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor
F1

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"
F1

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"

Grosjean: "Haas, formasyon turunda % 1000 aynı tepkiyi verir"
F1

Grosjean: "Haas, formasyon turunda % 1000 aynı tepkiyi verir"

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"
F1

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"

Hulkenberg, Perez'in yerine F1'e dönebilir!
F1

Hulkenberg, Perez'in yerine F1'e dönebilir!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.