Grosjean: "Haas, formasyon turunda % 1000 aynı tepkiyi verir"

Macaristan GP öncesinde kuruyan pistte Haas pilotları, formasyon turunu tamamlarken pite gelip kuru zemin lastiklerine geçmişlerdi. Bu sayede yarışın başında pistin hızlı kurumasının ardından avantaj sağlayan ve ön grup mücadelesine dahil olan Haas pilotları, ilerleyen bölümde gerilemekten kurtulamadılar. Buna rağmen Magnussen, 9. olarak takıma bu seneki ilk puanlarını kazandırdı.

Ancak yarıştan saatler sonra Haas pilotlarına, 27.1 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 sn zaman cezası verildi. F1 Sportif Kuralları'na göre pilotların aracı yalnız ve yardımsız sürmesi gerekiyor ve formasyon turunda ancak güvenlik gerekçeli konuşmalar yapılabiliyor.

Ceza sonrasında Magnussen 10. sıraya geriledi ve tek puan kazandı.

Grosjean, "Aynı durum olsa % 1000 yine aynı çağrıyı yaparız. Bu doğru çağrıydı ve aslında daha fazla insan bunu yapmadığı için şaşırdım." dedi.

Magnussen, "Evet, yine aynı şeyi yaparız ancak bu sefer yapma şeklini değiştiririz ve ceza almadan yapmaya çalışırız." dedi.

Magnussen, "pilotların yardımsız bir şekilde aracı kullanması" kurallarının tam olarak attıkları adıma karşılık olmadığını, 2014'te getirilen bu kurallarda güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyor.

Magnussen, "Bu kurallar bizim yarış startında debriyaj ayarlarıyla oynamamamız ve startların sıradan olmaması için getirilmişti."

"Yarıştan önceki stratejik hamlelerin durdurulması için getirilmedi ancak durum bu."

"Belki bu tip durumlarda stratejik olup olmamasına bakabilirler çünkü bunu yapmamıza izin verilmezse, şovu da engellemiş oluyorlar."

"Kurallarda buna izin vermeleri iyi olur. Kuralların % 100 açık olduğunu düşünmüyorum."

"Pazar günü yarıştan sonra Danimarka'ya inene kadar, takımın bu konuda sorun yaşadığını bilmiyordum."

"Böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedim çünkü prosedürler hakkında konuşulmasına, formasyon turunda lastik ısıtma gibi sürüşe yardımcı olacak şeyler hakkında talimat vermelerine izin verilmiyor."

"Bunu yaptığımızı düşünmüyorum. Sadece pit yapıp yapmamayla alakalı bir iletişimdi. Böyle bir konuşma dahi olmadı. Sadece 'pit' dendi ve ben de 'kuru zemin lastikleri için pit' dedim. Bunu yaptılar."

"Tamamen açık ve doğrudan bir şey değildi. Ancak günün sonunda sonucu böyle oldu." dedi.