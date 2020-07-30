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Formula 1 / Son dakika

Bottas, startta dikkatinin dağılmaması için devir ışıklarında değişiklik yaptırmış

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Bottas, startta dikkatinin dağılmaması için devir ışıklarında değişiklik yaptırmış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
30 Tem 2020 19:45

Valtteri Bottas, bundan sonraki yarışlarda startta dikkatinin dağılmaması için kokpitteki devir ışıklarında değişiklik yaptıklarını söyledi.

Bottas, son yarış Macaristan'da 5 kırmızı ışık sönmeden hafif hareket etmiş, ardından araç stop etmeme moduna girmiş ve Mercedes pilotu yavaş kalkmak zorunda kalmıştı. Bottas, kokpitten gelen ışığın dikkatini dağıttığını, bunu engellemek için çalıştıklarını söyledi.

Motorsport.com'un hangi ışığın dikkatini dağıttığını sorması üzerine Bottas, ummadığı anda gelen devir ışığı olduğunu söyledi.

Bottas, "Startla alakalı bazı çok iyi analizler yaptık. Her zaman bunu yaparım ancak bu sefer daha fazla yaptık."

"Ekrandaki devir ışıkları buna sebep oldu. Bu yüzden evet, bir daha olmaması için, benzer şekilde dikkat dağılmaması için değişiklik yaptık. Bunu yapmasaydık, benzer bir hata yine gelebilirdi. Bunun tekrarlanmaması için değişiklikler yaptık." dedi.

 

Bottas, son dönemde yaşadığı sıkıntının sadece Macaristan'da yaşadığı start sorunu olmadığını, Macaristan sıralamalarında fazla yakıt taşımasının ya da Avusturya'da yanlış sürüş yüksekliğinde olmasının da kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Bottas, "Geçen hafta yaptığımız analizde yakıt miktarında hata olduğunu bulduk. Yakıt sisteminde bir sorun oluşmuş. Bu yüzden sıralamalarda 2 kilodan biraz daha fazla yakıtım varmış."

"Bu tur başına 0.8 sn gibi yavaş kalmaya neden oluyor. Bu yüzden Q1'den sonra hep fazla yakıta sahipmişim. Ancak evet, takımın buna gerekli tepkiyi verdiğinden ve gerekli dersi çıkaracağından eminim. Umarım bir daha olmaz. Sıralamalarda milisaniyelerden bahsederken bu durum ideal değil." dedi.

Bottas, Macaristan GP sıralamalarında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın pole derecesinin 0.107 sn gerisinde kalmıştı.

Avusturya'daki sorun hakkında ise Bottas, "Sürüş yüksekliği sorunu sanırım Avusturya'daki ikinci yarışta oldu. Birkaç milimetreden bahsediyoruz, bu insani bir hata. Hepsi bu."

"Bu yüzden tekrar söylemem gerekirse, büyük fark yarattığını düşünmüyorum. Yağmurda, yarışa göre daha fazla fark yaratmış olabilir ancak çok kötü olduğunu düşünmüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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