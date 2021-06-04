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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Ricciardo: "Ferrari'nin üstlerde olmasına şaşırmadım"

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, orta grubun liderliği için mücadele ettikleri Ferrari'yi, üstlerde gördüğü için şaşırmadığını söyledi.

Ricciardo: "Ferrari'nin üstlerde olmasına şaşırmadım"

Ricciardo, Monako'da geçirdiği hafta sonundan sonra biraz izin alıp kafasını dinlemişti ve aynı zamanda bu iki haftalık aranın birkaç gününü de İngiliz takımın simülasyonunda geçirmişti.

Bakü'de yapılan antrenman turlarında daha güçlü performans sergileyen Ricciardo, ilk seansı 5., ikincisini ise 13. sırada tamamladı.

Gün hakkında yorum yapan Ricciardo, bugünün verimli geçtiğini ancak hâlâ çalışmaları gereken yerler olduğunu söyledi.

"Çok kötü değildi. Bence verimli bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Öğleden sonra biraz karışıktı, sanırım bir sanal güvenlik aracı çıkmıştı. Yumuşak lastiklerle de ilk turumuzu iyi çıkaramadık. Ayrıca zamanlar da yakındı. Sanırım 6-7. sıraya kadar arada birkaç ondalık vardı. Yani, daha iyi bir gündü, akşam çalışmamız gereken şeyler var. Yakın bir hafta sonu olacak. Birçok takım birbirine sadece birkaç ondalık uzaklıkta."

Avustralyalı pilot, Monako'dan sonra simülasyonda geçirdiği günlerin de işe yaradığını söyledi.

"Monako'dan sonra birçok çalışma yaptım ve simülasyonda birkaç gün geçirdim. Bence bu çalışmalarım işe yaradı, aracı daha iyi anladım. Şimdi sadece, yapabileceğimi bildiğim şeyleri yapmak ve her şeyi bir araya getirmek kaldı."

Yarın yapılacak sıralama turlarında kaçıncı pozisyonda olmayı beklediği sorulan Ricciardo, "Birinci ile yirminci arasında bir yerde, göreceğiz!" diye şakalaştı.

Bugünden sonra daha iyi hissettiğini söyleyen Avustralyalı pilot, "Daha iyi hissettim. Tablo daha iyiydi ancak ikinci antrenmanda birkaç adım daha attığımızı düşünüyorum. Araçtaki ince ayarı bulup, turu birleştirmeliyiz. Sanal güvenlik aracı ve bazı noktalardaki kazalar nedeniyle biraz dikkatimiz dağıldı. Ancak yine de, çok daha iyiydi." ifadelerini kullandı.

Ferrari'nin, Monako'da yakaladığı formu burada da koruyup korumadığı sorulan McLaren pilotu, İtalyan takımın bu performansa başından beri sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ricciardo, "Sanırım öyle oldu. Aslında, bu yılki ilk yarışlara bakarsak bile öyle. Onların daha çok hıza sahip olduğunu ve büyük ihtimalle güçlü performanslar sergileyemediğini düşünüyorum. Şimdi de araçlarından en iyi performansı çıkarıyor gibiler. Bu kadar üstlerde olduklarına şaşırmadım. Mercedes, ikinci antrenmanda biraz yavaştı, bunun hakkında ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Ancak evet, deniyoruz ve performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Yarın birkaç onluk bulmalıyız ve böylece iyi bir pozisyonda olabiliriz." dedi.

Ricciardo, Bakü'de hava koridoru etkisinin doğru kullanılırsa, 0.5 saniyeye kadar kazanabileceklerini söyledi.

"Evet, kesinlikle çok büyük bir fark yaratıyor ancak bazen bunu planladığınızda işler zorlaşıyor. Eğer şanslıysanız, bu size 0.5 saniye kazandırabilir. Göreceğiz, daha bu kadar ilerisini düşünmedim ancak burada, hava koridoru etkisini doğru yakalayabilirseniz büyük bir değişiklik olacaktır."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Betim Aker

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