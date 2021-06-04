Leclerc: "Ferrari taraftarları henüz heyecanlanmamalı"

Ferrari, Monako'da pole pozisyonunu kazanıp podyuma çıkmasının ardından Bakü'de o kadar da güçlü olmayı beklemiyordu.

Ancak Carlos Sainz ve Charles Leclerc, cuma günü her iki seansta da ilk dörde girmeyi başardılar.

"Temponuz güçlü görünüyor, Ferrari taraftarları heyecanlanmalı mı?" şeklindeki soruya yanıt veren Leclerc, "Henüz değil, henüz değil. Beklediğimizden kesinlikle daha iyiyiz ama sadece birinci ve ikinci seans geride kaldı. Hızımız umut verici görünüyor ve gece boyunca çalışmaya devam edeceğiz. Umarım yarın yine rekabetçi oluruz." dedi.

Leclerc, seans içerisinde en iyi sektörle gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve blokaj yaşayarak bariyerlere çarptı.

Bu pistte tur atmanın zorluğuna da değinen Leclerc, "Bugün araçta oldukça rahat hissetim, özellikle frenlemede çok rahattım. Fakat sanırım biraz fazla rahat olduğum için 15. virajda çok zorladım. Sonuçta, antrenman turları bunun için var. İyi bir turla geliyordum, biraz limitleri zorluyordum. Yarın neler olacağını göreceğiz." dedi.

Leclerc, genel bir yorum yapmadan önce cumartesi gününü beklemenin daha doğru olacağı görüşünde.

Nerede oldukları sorusuna Leclerc, "Bilmiyorum. Bence McLaren çok hızlı ama bugün bir sebepten dolayı bunu gösteremediler. Belki de bize kıyasla onlar için o kadar da temiz bir gün olmadı."

"Sanki hâlâ bizden biraz daha öndelermiş gibi hissediyorum. Yarın bekleyip, neler olacağını göreceğiz. Red Bull ve Mercedes de kesinlikle hızlı olacak. Doğrusu [Mercedes'e] ne olduğunu bilmiyorum ama önde yer alacaklarına eminim."

"Temelde mücadelemiz McLaren'la olacak, bizim ana rakibimiz onlar. Bu yüzden her şeyi mükemmel yaptığımızdan emin olmalıyız çünkü bu yıl çok az hata yapıyorlar. Bu sebeple potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız ve umarım sıralama turlarında onların çok daha önlerinde yer alırız." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images