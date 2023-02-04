Ricciardo: "Farklı serilere hayır demem ama önceliğim Formula 1"

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McLaren koltuğunu kaybeden ve rekabetçi bir koltuk bulamayan Ricciardo, birkaç arka sıra takımından teklif alsa da bu seçeneklerle ilgilenmedi ve 2023 sezonunu kenarda geçirmeyi tercih etti.

Yedek pilot olarak eski takımı Red Bull ile anlaşan Ricciardo'nun hedefi 2024 sezonunda rekabetçi bir koltuk bularak F1'e dönebilmek.

Kendisi için bir diğer seçenek de bu seneyi farklı serilerde yarışarak değerlendirmek, ancak Ricciardo tüm odağını geri dönebilmeye vermiş vaziyette.

Farklı serilerde mücadele edip etmeyeceği sorulan Ricciardo, "Bu sene için konuşuyorsak kesinlikle hayır demezdim, ancak önceliğim her şeyin nasıl gittiğini anlamak ve 2024'te neler olacağını görmek.

"Kısacası 'ya F1 ya hiç' diyebilirim, eğer F1'de yarışmayacaksam o zaman gerçekten kendime bir mola vermek istiyorum. İlle de başka yarışlara katılmalıyım diye bir düşüncem yok."

"Bu yıl daha çok boş vakitlerimde arkadaşlarımla arazi motosikletine binmek, Amerika'nın bazı bölgelerine gitmek, biraz macera yaşamak, biraz eğlenmek istiyorum. Bu tür deneyimlerin bana zihin açıklığı vereceğini düşünüyor, anlatılabilecek hikayeler toplayacağımı da biliyorum." dedi.

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Jim Farley, CEO of Ford, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

F1 her şeyin çok erken başladığı ancak çok hızlı bittiği bir spor, dolayısıyla Ricciardo'nun yakın bir zamanda gelecek planlarını kesinleştirmesi gerekebilir.

Acele edip etmediği sorulan Ricciardo, "Tatilimin büyük bir kısmı sona erdi, muhtemelen normalde yaptığımdan bir ay daha fazla tatil yaptım."

"Şimdi yavaş yavaş çalışma moduna geri dönüyorum, doğal olarak işlerin fiziksel yönü de biraz daha artacak; ancak kendimi zorlamak ve 1 Mart'a kadar 'gelecekte bunu yapmak istemiyorum' noktasına gelmek istemiyorum."

"Tabii ki yaza kadar bir noktada kesinlikle nerede olduğuma dair bir fikre sahip olmam gerekiyor. Diğerlerinin yarışmasını izlerken yeniden yarışmak isteyip istemediğimi, ya da sadece bir izleyici olarak yarışın tadını çıkarıp çıkaramayacağını anlayacağım."

"Henüz kendime bir tarih koymadım, sürecin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Bu sayede net ve dış etkilere maruz kalmamış bir yanıt alabileceğim." dedi.