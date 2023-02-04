De Vries, borç davasında haklı bulunan taraf oldu

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Dava, De Vries'in 2018 yılında Prema ile F2'de yarışabilmek için Schothorst'un yatırım fonu Investrand'dan kredi çekmesiyle ilgili.

Hollandalı sürücünün o sezon 500.000 euro gibi bir miktara ihtiyacı vardı. Bu miktarın yarısı Jumbo gibi sponsorların yardımıyla toplanırken, diğer yarısı ise Investrand'dan borç alınarak denkleştirildi.

Bu kredi için yıllık %3'lük sabit bir faiz oranı talep eden Schothorst, ayrıca De Vries'in 2022 yılına kadar bir F1 pilotu olabilmesi durumunda kendisinin tüm F1 faaliyetlerinden -anlaşmada değişken faiz olarak tanımlanan- %50 oranında bir pay da istedi.

Bu hedefe ulaşamayan De Vries, tam zamanlı bir pilot olarak sözleşmesi bulunmadığı için krediden feragat edildiği ve bu anlaşmanın fiilen feshedildiği izlenimine kapılmıştı.

Schothorst ise De Vries'in geçen yıl Williams takımı adına yarışa çıkmasından ötürü için bir F1 pilotu olarak sayılabileceği görüşündeydi, dolayısıyla konu mahkemeye gitti.

Yargıç bu noktada De Vries'in yanında yer aldı ve De Vries'in hiçbir zaman resmi bir yarış sözleşmesi olmadığını belirtti.

Yargıç, "11 Eylül 2022 tarihinde İtalya GP'sine katıldığı doğrudur, ancak bunu yedek sürücü olarak yapmıştır. O sırada yarış pilotu olarak sözleşmesi yoktu. Sadece apandisit ameliyatı olan başka bir sürücünün yerini dolduruyordu."

Schothorst ayrıca De Vries'in kendilerini kariyeriyle ilgili tüm gelişmelerden haberdar etmediğini, bu nedenle anlaşmanın ihlal edildiğini de ileri sürdü.

Yargıç bunu da kabul etmedi, nitekim Schothorst'un 2021 yılına kadar ve 2021 yılı da dahil olmak üzere De Vries'e 114.361 avroluk bir ödeme yapılmasını kabul ettiği tespit edilmişti.

Firma ayrıca De Vries'in Mercedes yedek ve test pilotu olarak yılda 150.000 Euro kazandığı 2022 yılı için iki parça halinde 75.000 avroluk bir ödemeye de itiraz etmemişti.

Nyck De Vries, PREMA Racing Fotoğraf: FIA Formula 2

İki tarafın 2017'den 2022'ye kadar telefon görüşmeleri ve Whatsapp aracılığıyla düzenli temas kurduğunu belirterek iddiaları reddeden De Vries, kendi iddiasını ise 26 sayfalık uzun bir Whatsapp görüşmesi sunarak destekledi.

Kararda ayrıca McLaren ile 2018 yılında yapılan ve De Vries'in Schothorst ile paylaşmadığı bir anlaşmaya da atıfta bulunuldu.

Ancak bu, sürücü faaliyetleriyle ilgili olmayan bir sponsorluk sözleşmesi olduğu için Investran bu anlaşmadan sağlanan 56.000 Euro'nun yarısını alma hakkına sahip değildi.

Bu aynı zamanda De Vries'in bu anlaşmanın bir kopyasını Schothorst'a gönderme zorunluluğu olmadığı anlamına geliyordu.

Schothorst ayrıca De Vries'in AlphaTauri ile imzaladığı sözleşmeyi de görmek istedi, ancak De Vries aralarındaki anlaşmanın artık geçerli olmadığına inandığı için buna gerek görmedi.

Dava sonuçlandığı için memnun kalan De Vries, "Kredi anlaşması kapsamında Investrand'a karşı tüm yükümlülüklerimi yerine getirdim ve kredi anlaşması kapsamında hakkı olan tüm bilgileri kendisine her zaman sağladım."

"Bu nedenle, bana kalırsa, yargıcın benim lehime karar vermesi beklentilerimle uyumluydu. Umarım artık ortalık sakinleşir ve ben de Formula 1 sezonuna hazırlanmaya odaklanabilirim."

De Vries'in avukatı Jeroen Bedaux ise "Nyck, Investrand'ın tüm iddialarını reddeden karar karşısında memnun. Kendisi karara şaşırmadı, ancak yargıcın da tamamen kendisini onaylamasından ötürü ayrı bir memnuniyet de duyuyor." dedi.