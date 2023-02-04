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Horner: "Williams ve Mercedes arasındaki ilişkinin nasıl gideceğini görmek ilginç olacak"

Red Bull takım patronu Christian Horner, eski Mercedes strateji şefi James Vowles'un Williams takım patronu olarak atanmasının Williams-Mercedes ilişkilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Horner: "Williams ve Mercedes arasındaki ilişkinin nasıl gideceğini görmek ilginç olacak"
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Uzun yıllar boyunca Mercedes strateji şefi olarak görev yapan ve takımın dominasyonuna önemli katkılarda bulunan Vowles, geçtiğimiz ay Williams takım patronu olarak atanarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ile yakın olduğu bilinen Vowles'un yeni görevi kaçınılmaz olarak birtakım spekülasyonlara da yol açtı.

Williams'ın potansiyel bir Mercedes "B-takımı" olup olmayacağı sorulan Christian Horner, Williams ile bir daha aynı görüşleri paylaşıp paylaşmayacaklarını görmenin "ilginç" olacağını düşünmekte.

Horner, "James Vowles'u çok iyi tanımıyorum ama belli ki çok yetenekli bir adam."

"Williams kendi hedefleri olan bir takım, ancak önümüzdeki F1 Komisyonu toplantılarında bu iki takım arasında daha yakın bir ilişki olup olmadığını görmek açıkçası ilginç olacak." dedi.

Vowles'un Mercedes'ten ayrılması ve Ferrari'deki takım patronu değişikliği, Red Bull'u yeni kuralların ikinci sezonuna gidilirken herhangi bir değişiklik yaşamayan tek takım konumuna getiriyor.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Erik Junius

Horner, "Ben her zaman istikrara inanan biri olmuşumdur ve bence Red Bull'da muazzam bir istikrar ortamının tadını çıkarıyoruz."

"Personelimiz sahip olduğumuz ortamdan, sahip olduğumuz kültürden ve grubun bir üyesi olan her çalışanla ilgilenme şeklimizden memnun. Bunun kültürümüzün bir parçası olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca bu istikrar, insanların rollerinin ne olduğunu tam olarak bilmelerine, takıma güvenmelerine ve sorumluluk sahibi olmalarına olanak sağlıyor."

"2005'in başından beri Red Bull'dayım. Takıma karşı bir sorumluluk ve bağ hissediyorum."

"Başka roller veya pozisyonlarla ilişkilendirilmek her zaman gurur vericidir, ancak kalbim elbette Red Bull takımına ve temsil ettiğim herkese fazlasıyla bağlı."

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