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Norris: ''Ferrari veya AlphaTauri kolay şekilde önümüze geçebilir''

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McLaren pilotu Lando Norris, güçlü bir yarış geçirmedikleri takdirde, Ferrari veya AlphaTauri'nin, İngiliz takımın önüne geçebileceğini söyledi.

Norris: ''Ferrari veya AlphaTauri kolay şekilde önümüze geçebilir''

McLaren sürücüsü Lando Norris, 2021 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışında güçlü sonuçlar aldı ve şu anda sürücüler şampiyonasını üçüncü sırada götürüyor.

Emilia Romagna Grand Prix'sinde 3. olup podyuma çıkan Norris, aynı zamanda günün sürücüsü de seçilmişti.

Yarıştan sonra olumlu mesajlar alıp almadığı sorulan Norris, ‘’Evet, olumlu mesajlar vardı. Açıkçası bu benim için iyi bir hafta sonuydu. Sanırım, Cumartesi günü ile Pazar arasındaki farkı sayarsak, daha da iyiydi.''

''Bu, durumu benim ve takım için daha tatlı bir hale getirdi. Ancak evet, çok farklı insandan birçok mesaj aldım. Her zaman böyle şeyler görmek güzeldir. Size kesinlikle motivasyon veriyor.’’ dedi.

Şampiyonada üçüncü sırada olan McLaren pilotuna, bu sezon için beklentilerini aşıp aşmadığı sorulduğunda, Norris çok beklentisi olmadığından, ancak böyle devam etmesini umduğundan bahsetti.

‘’Çok fazla bir beklentim olduğunu söyleyemem, hiç yoktu. Bu yüzden, bunları aşmadım. Neden olduğunu bilmiyorum ancak, bu şekilde yaklaştım.''

''Nasıl ilerleyeceğimizi görmek için durumları, ‘her seferinde tek yarış’ olarak ele aldım. İlk iki yarışta dördüncülüğü ve üçüncülüğü beklemiyordum. İyiydi. Umarım böyle yarışlar çıkarmaya devam ederim.’’

Norris, Woking merkezli takımın ve İngiliz sürücünün her hafta sonu ne kadar rekabetçi olacağı sorusuna ise şu cevabı verdi: ‘’Bu, rekabetçi olmanın tanımına göre değişir. Bence, kesinlikle güçlü yarışlar çıkarabiliriz. Ancak, geçtiğimiz hafta sonları kadar güçlü olmayacağımız yarışlar da olacak.''

''Ferrari, Imola’da çok güçlüydü ve bence bunu yarışta iyi şekilde gösterdiler. AlphaTauri de çok güçlüydü. Sürekli onların önünde olacağımızın bir garantisi yok.''

''Ben, çok güçlü iki hafta sonu geçirdik, ancak bu hafta sonu diğerleri kadar güçlü olamazsak Ferrari’nin, AlphaTauri’nin veya başka takımların önümüze geçmesi kolay olacaktır. Yani, iki güçlü hafta sonu geçirdiğimizi kabullendik ve denemeye devam edeceği.''

''Eğer kötü gidersek veya işler mükemmel ilerlemezse de, biraz geride kalmış olmamıza şaşırmayacağım.’’

Bu yarış için ek bir DRS bölgesi eklendi. Bu konu hakkındaki görüşleri sorulan Norris, ‘’İlk DRS bölgesini zorlaştırmak için kısalttılar ancak ikincisini de eklediler. Yani, umarım, sadece 1. viraj dışında da yarış göreceğiz.''

''Ancak bekleyeceğiz ve beşinci virajda neler kazanabileceğimizi, nelerin mümkün olacağını göreceğiz. Bu, yarışı olumsuz anlamda etkilemeyecektir. Yarışta kesinlikle birkaç tane daha fırsatımız olacaktır.’’ dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Betim Aker

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