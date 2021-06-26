Ricciardo: ''Dünden sonra burada olmayı beklemiyordum''

Ricciardo, dün ikinci antrenmanlarda McLaren'ı ikinci sıraya taşımıştı ve Steiermark Grand Prix hafta sonunda güçlü bir cuma günü geçirmişti.

Ancak Ricciardo için Cumartesi günü pek öyle geçmedi. Avustralyalı sürücü üçüncü antrenman seansını 17. sırada tamamlarken, sıralama turlarında da 13. sıraya yerleşti ve üçüncü bölüme geçemedi.

Bugün neler olduğu sorulan Ricciardo, emin olmadığını ve bu sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Ricciardo, ''Çok emin değilim. Bir gecede çok fazla hız kaybettik ve sadece sıralamalarda değil, bu sabahki antrenman seansında da biraz yavaştık. Biraz garipti. Görüldüğü üzere dün çok güçlü bir gün geçirdik.''

''Şu anda elimizde, bugün neden zorlandığımızı açıklayacak çok fazla cevap olduğunu söyleyemem ancak bunları çözmeye çalışıyoruz. Açıkçası yarını merakla bekliyorum ama dünden sonra bunu konumda olmayı beklemiyordum.'' ifadelerini kullandı.

Bir günde bu kadar performans kaybetmesini sağlayacak sorunun nereden kaynaklandığı sorulan Avustralyalı pilot bunun ayarlarla ilgili olduğunu ve bugün araçta limitleri zorladığını hissetmesine rağmen çok yavaş kaldıklarını ekledi.

''Biraz ayarlarla ilgili. Dün de mükemmel bir araca sahip olduğumuzu düşünmüyordum fakat tur zamanları iyiydi. Bugün bazı alanlarda aracın limitlerinde sürüyormuşum gibi hissettirdi. Daha hızlı gidemiyordum çünkü eğer bunu yapsam pist dışına çıkardım. Bu yüzden zorluyormuş gibi hissettim ancak her sektörde çok yavaştık. Neden böyle olduğuna emin değilim. Şu anda pek bir bilgim yok. Kesinlikle verilere bakacağız ancak söylediğim gibi, sadece sıralamalarda değil, sabah seansında da böyleydik. Dünkü performansımız, çok uzun zaman önceymiş gibi hissettiriyor.''