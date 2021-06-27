Norris, sıralamalarda aldığı sonuca şaşırmış

Sıralama turlarını 4. sırada tamamlayarak bu sezonki en iyi sıralama sonucuna ulaşan Norris, Valtteri Bottas'ın cezasıyla birlikte yarın yarışa 3. sıradan başlayacak.

Norris, sıralama turlarının son bölümündeki son turunda eğlendiğini belirtti ve "Oldukça eğlenceliydi, araç iyiydi. Bence [Red Bull Ring], sıralama turlarında sürmesi en hoş pistlerden biri. Yüksek hızlı virajlar güzeller ve hızlı hissettiriyorlar. Turun sonunda nefesim kesilmiş oluyor."

"Yarın 3. sıradan başlamak iyi. Buna biraz şaşırdım ama oldukça mutluyum." ifadelerini kullandı.

Norris, sonrasında Lewis Hamilton'dan sadece 0.053 sn daha yavaş kaldığı turunu anlattı.

"Fernando'ya fazlasıyla yakındım. O kadar yakın gözükmüyor ancak normalde olduğumdan daha yakındım yani kirli hava yüzünden ilk virajı biraz batırdım ama üçüncü virajda apekse değdim ki bu gayet iyiydi."

"Büyük bir hata yapmadım. Bütün pisti kullanarak, apeksleri kaçırmadım. Son viraj, biraz çetrefilli çünkü [pist limitlerinden dolayı] çok fazla risk almak istemiyorsunuz. Gayet iyi bir turdu, araçtaki hissiyatım iyiydi ve zorlayabileceğimi hissettim. Her turda bu böyleydi, ilk bölümün ilk turundan beri güçlüydük yani bu, bizim için iyi bir şey."

Norris, geçen sezon sezonun ilk iki yarışının düzenlendiği Avusturya'da, ilk yarışta kariyerinin ilk podyumuna uzanmış ve ikinci yarışta da son virajdaki geçişiyle yarışı 5. sırada tamamlamıştı.

Norris'e yarın podyumda olup olamayacağı soruldu. Norris bu soruyu, "Bu güzel olurdu ancak bence Red Bull'lar ve Mercedes'ler bizden çok daha hızlılar. Bence bizden daha iyi yarış temposuna sahip araçları var ama biz hâlâ iyi puanlar toplayabiliriz."

"Geçtiğimiz yıl da aynısı yaşanmıştı, 5 ya da 6. başlamıştım. Bir güvenlik aracı çıkarsa, insanlar hata yapar ya da ceza alırsa elbette bunları değerlendirmemiz gerekecek ama bekleyip görmemiz gerek." şeklinde yanıtladı.

Hafta sonu boyunca, Red Bull Ring'e yağmur yağması bekleniyordu ancak son 2 günde hava güneşliydi. Fakat tahminler, pazar günü büyük bir fırtınanın olacağını söylüyor.

Norris'e yağmurlu bir yarış isteyip istemediği soruldu. İngiliz pilot bu soruyu şöyle yanıtladı: "Hafta sonunun ilk bölümlerinde yağmur için dua ediyordum çünkü biraz zorlanmıştım. Ancak iyi bir gelişim gösterdim ve üçüncü sıradan başlıyorum. Yani aslında kuru kalmasını istiyorum çünkü bu bizim için iyi. Her ikisi de olabilir."

"Yağmur yağarsa ve insanlar hata yaparsa daha iyi puanlar toplayabiliriz ama her ikisi de olabilir."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images