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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Verstappen: “Yarış mühendisim, beni pole pozisyonu için gaza getirdi”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Max Verstappen; mühendisinin, ikinci bölümde yaptıklarına ''bozulmasının'', kendisini ilk turda pole pozisyonu kazanmak konusunda gaza getirdiğini söyledi.

Verstappen: “Yarış mühendisim, beni pole pozisyonu için gaza getirdi”

Verstappen, geçen hafta olan Fransa Grand Prix’sinde pole pozisyonu aldıktan sonra “Üçüncü bölümde ilk turunuzda potansiyelinizin biraz altında kalıyorsunuz.” demişti. Bunun sebebi ise yarış için lastik avantajı elde etmek adına sıralamaların ikinci bölümde, çoğu pilota orta lastik verilmesi ve ardından üçüncü bölümde yumuşak lastiğe geçilmesi.

Bugün Red Bull Ring’de de aynı lastik tercihleri yapmasına rağmen üçüncü bölümün ilk turunda Hollandalı pilot, en iyi turunu attı. Sıralamaların ardından Motorsport.com tarafından bu sonucu almak için neyi farklı yaptıkları sorulduğunda Verstappen, farklı bir açıklama yaptı.

Red Bull ve Mercedes, normalde kendilerini güvenceye almak için ikinci bölümün son turlarında yumuşak lastiğe geçerler.

Cumartesi günü ise Verstappen, ikinci bölümün bitimine doğru önündeki trafikten dolayı pite gelmedi ve yumuşak lastiğe geçmedi. Fakat, üçüncü bölüme geçmeden önce pite geri geldiğinde mühendisi Gianpiero Lambiase ile aralarında bir konuşma geçtiğini söyledi.

Verstappen, “Aslında bunun için beni mühendisim gaza getirdi çünkü keşif turunu yumuşak lastiklerle yapmadığım için bana bozulmuştu.”

“Pit stop’a geldiğimde bana ‘1. virajda trafiğe yakalandığını biliyorum ama o turda lastiklerin nasıl olduğunu anlamak için zorlaman gerekiyordu’ dedi.”

“Ona cevap vermedim ama aslında bu, üçüncü bölümdeki ilk turumda daha çok sınırları zorlamam için beni gaza getirdi.”

Ardından Verstappen’e arka arkaya iki pole pozisyonu alması hakkındaki görüşleri soruldu.

“Sıralamalar, çok iyi geçti. Birkaç küçük ayarlama yaptık ve böylece ileri bir adım atmış olduk.”

“Bu yüzden, önemli olan orta lastiklerle ikinci bölümde elenmediğimizden emin olmaktı çünkü burada tüm takımların arasındaki fark çok, çok az.”

“Bu yüzden, ikinci bölümde bu lastiklerle tur atmak o kadar kolay değildi. Fakat, bunu başardık.”

“Üçüncü bölümden memnunum. İlk turum çok iyiydi.”

“Benim ikinci turum biraz daha kötüyüdü çünkü trafik vardı ve en arkadaydım. Bu yüzden de lastiklerim biraz soğuktu. Ancak, buna rağmen güzel bir sıralama seansı geçirdim.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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