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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Motoru korumak için yarışı bırakmak zorundaydık"

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Ricciardo: "Motoru korumak için yarışı bırakmak zorundaydık"
Ekleyen:
, Editör
6 Tem 2020 08:11

Renault pilotu Daniel Ricciardo, yarış dışı kaldığı Avusturya Grand Prix'sinin ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ancak aynı pistte ikinci bir yarış daha olmasının güçlü kalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Daniel Ricciardo, sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı ve yarışa da iyi başladı. Ancak henüz ilk bölümde soğutma sorunları sebebiyle yarışa veda etti.

Sadece 11 aracın finiş gördüğü yarışta Lando Norris podyuma çıktı ve bu, Renault'nun bazı önemli puan fırsatlarını teptiği anlamına geliyordu.

Ricciardo, bunun harap edici olduğunu kabul etmesine rağmen aynı pistte ikinci bir yarış daha yapacak olmalarının kendisine yardım ettiğini belirtti.

Avustralyalı pilot, "Kesinlikle yarışa erken veda ettik, çok erken bir noktada sorun yaşadık ve açıkçası daha sonra piste pek çok güvenlik aracı girdi. Eminim güzel puanlar alabilmek için orada olabilirdik ve bugün maalesef mümkün değildi."

"Şu anda tamamen harap olmamamın tek nedeni, bir hafta içinde geri dönecek olmamız ve bu pistte bir şans daha yakalayacak olmamız. Bu yüzden yedi gün içinde her şeyi daha iyi hale getireceğimize eminim."

"Sanırım üç haftalık bir ara verseydik biraz daha zor olurdu. Beni yanlış anlamayın, bugün bu konumda olmaktan mutlu olduğumu söylemek istemiyorum, açıkçası iyi bir iş yapmak ve puan almak istiyorum. Ama yarış moduna döndük ve kendimi iyi hissettim, hepimizin gridde olması ve yarışa başlamamız iyi bir rahatlama oldu." dedi.

Ricciardo, sorunun gelecek haftadan önce çözülmesini bekliyor.

"Bu bir soğutma sorunuydu, bu yüzden motor sıcaklığı oldukça hızlı bir şekilde yükseliyordu. Gerçekten bunu pek fazla hissetmedim, ama çocuklar aracı garaja getirmemi ve daha da kötüleşmeden güvenli bir moda almamı söylediler. Bu yüzden her şeyi zamanında kurtardığımıza inanıyorum. Mühendisimden ani bir çağrı aldım ve bana acilen motor modunu değiştirip, pite gelmemi söyledi. Muhtemelen yarış o noktadan sonra ilginç olacaktı, çünkü herkes pite girip orta lastiğe geçiyordu. Ama sorun değil, bu motoru korumak  zorundaydık. Bununla birkaç yarış yapmamız gerekiyor, bu yüzden bunu yapmalıydık."

"Kesinlikle iyimserim, sorunun kaynağını bulmaya oldukça yakın olduklarına inanıyorum ve anladığım kadarıyla önümüzdeki hafta sonuna kadar düzeltilebilecek ve kontrol altına alınabilecek bir şey. Bugün diğerlerinin yaşadığı sorunların boyutunu bilmiyorum, ama kesinlikle çok fazla şey varmış gibi görünüyordu. Yarışmayalı uzun zaman oldu, ama belki de yüksek sıcaklıklarla ilgilidir bilmiyorum. Mercedes, Red Bull, Haas ve bazı takımların sorunları var. İlk yarışın sert olacağını ve bir sürü sorun olacağını tahmin ediyordum. Ama bunun mekanik değil, sürücülerden kaynaklanacağını düşünüyordum. Belki gelecek hafta farklı bir hikaye görebiliriz."

 
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Editör Kemal Şengül

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