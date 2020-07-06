Renault yeni pilotunu çarşamba günü açıklayabilir

Renault, 2020 yılının ardından Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını doğruladı.

Fransız üretici, etkileyici genç yeteneklere sahip olsa da tecrübenin son derece önemli olduğu 2021 ve 2022 yılları için projeye liderlik edebilecek tecrübede bir isim istiyor.

Geçtiğimiz günlerde yıldız isimlerle görüştüklerini ve ardından bu isimlerden bir tanesinin de Fernando Alonso olduğunu doğrulamışlardı.

Movistar'dan Noemi de Miguel'in haberine göre Renault, 2021'de yarışacağı ismi çarşamba günü itibariyle resmen açıklayacak.

Miguel'in edindiği bilgiye göre Cyril Abiteboul, takımdaki en tecrübeli mekanikerlere (15 yıldır takımla birlikte çalışanlar), zaten bu isimle çalışmış olduklarını söyledi.

Bu, Alonso ihtimalini güçlendiriyor gibi görünüyor.