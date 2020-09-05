Ricciardo: "Daha fazlasını bekliyorduk"

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Belçika GP'de Renault pilotları Ricciardo ve Esteban Ocon sıralamalarda 4 ve 6. olmalarının ardından yarışta da 4 ve 5. olmuşlardı.

Renault aracının düşük yere basma gücü paketiyle iyi çalışması nedeniyle Renault'nun bu hafta sonu da güçlü olması bekleniyordu ancak pek umduklarını bulamadılar.

Ricciardo sıralamalarda ancak 7. olurken Renault hem McLaren, hem de Racing Point'in gerisinde kaldı.

Ricciardo, "Bu seansa gelirken biraz daha fazlasını umuyorduk. Ancak Q1 başlar başlamaz, beklentilerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Herkes birkaç salise kazanmış gibiyken, biz de kaybetmiş gibiydik. Zorlu olacaktı. Q2 dahi çok yakındı. Q2'nin son turunda pist dışına çıkınca, her şeyin bittiğini düşündüm. Ancak attığım ilk tur yeterli oldu ve yaşadığımız zorluklara bakarsak Q3'e geçmek güzeldi. İyi bir turdu. Ancak evet, biraz kaotik bir seanstı. Q1 çılgıncaydı." dedi.

Q3'te daha iyi bir sonuç alma şansının olup olmadığı sorulduğunda Ricciardo, "Bu çok zordu çünkü Q2'de pist dışına çıktım. Bunun ardından piste ilk sırada çıktım. Düzlükte hava koridoru olmadığı için daha fazla kaybetmeyi bekliyordum ancak arada çok az fark vardı. Bu şaşırtıcıydı. Bazen hava koridoru biraz abartılıyor olabilir. Bazen orta sektörde batırabiliyorsunuz. Ben de hava koridoru olmadan biraz batırdım."

"Son virajda öndekiyle biraz fark açmak için yavaşlarsanız, lastikleriniz soğuyabiliyor. Bu durumda ilk virajda frenlemeye gelirken batırabiliyorsunuz. Aradaki farklara bakarsak, sıralamalarda onları geçebileceğimizden emin değilim ancak yarın onları daha fazla zorlayabileceğimizden eminim." dedi.