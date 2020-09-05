Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Yarış:
19 Saat
:
02 Dakika
:
25 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Ricciardo: "Daha fazlasını bekliyorduk"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Daha fazlasını bekliyorduk"
Ekleyen:

Renault pilotu Daniel Ricciardo, düşük yere basma gücünün olduğu Monza'ya gelirken Belçika'nın ardından daha güçlü olmayı umduklarını, sıralamaların başlamasının ardından beklentilerini değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Belçika GP'de Renault pilotları Ricciardo ve Esteban Ocon sıralamalarda 4 ve 6. olmalarının ardından yarışta da 4 ve 5. olmuşlardı.

Renault aracının düşük yere basma gücü paketiyle iyi çalışması nedeniyle Renault'nun bu hafta sonu da güçlü olması bekleniyordu ancak pek umduklarını bulamadılar. 

Ricciardo sıralamalarda ancak 7. olurken Renault hem McLaren, hem de Racing Point'in gerisinde kaldı.

Ricciardo, "Bu seansa gelirken biraz daha fazlasını umuyorduk. Ancak Q1 başlar başlamaz, beklentilerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Herkes birkaç salise kazanmış gibiyken, biz de kaybetmiş gibiydik. Zorlu olacaktı. Q2 dahi çok yakındı. Q2'nin son turunda pist dışına çıkınca, her şeyin bittiğini düşündüm. Ancak attığım ilk tur yeterli oldu ve yaşadığımız zorluklara bakarsak Q3'e geçmek güzeldi. İyi bir turdu. Ancak evet, biraz kaotik bir seanstı. Q1 çılgıncaydı." dedi.

Q3'te daha iyi bir sonuç alma şansının olup olmadığı sorulduğunda Ricciardo, "Bu çok zordu çünkü Q2'de pist dışına çıktım. Bunun ardından piste ilk sırada çıktım. Düzlükte hava koridoru olmadığı için daha fazla kaybetmeyi bekliyordum ancak arada çok az fark vardı. Bu şaşırtıcıydı. Bazen hava koridoru biraz abartılıyor olabilir. Bazen orta sektörde batırabiliyorsunuz. Ben de hava koridoru olmadan biraz batırdım."

"Son virajda öndekiyle biraz fark açmak için yavaşlarsanız, lastikleriniz soğuyabiliyor. Bu durumda ilk virajda frenlemeye gelirken batırabiliyorsunuz. Aradaki farklara bakarsak, sıralamalarda onları geçebileceğimizden emin değilim ancak yarın onları daha fazla zorlayabileceğimizden eminim." dedi.

 
Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"

Önceki haber

Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"

Sonraki haber

Gasly ve Kvyat yarıştan umutlu

Gasly ve Kvyat yarıştan umutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

Monza F2: Schumacher kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
FIA F2 FIA F2 / Yarış raporu

Monza F2: Schumacher kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"

Verstappen: "Gerilememizin sebebi parti modu yasağı değil"
Formula 1 Formula 1 / Tepkiler

Verstappen: "Gerilememizin sebebi parti modu yasağı değil"

Leclerc: "Ferrari'nin yaşadığı zorluklar, Monza'da daha fazla acı veriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'nin yaşadığı zorluklar, Monza'da daha fazla acı veriyor"

Mercedes, FIA kararından önce parti modu olmadan çalışmaya başlamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, FIA kararından önce parti modu olmadan çalışmaya başlamış

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"

Son Haberler

Mercedes, FIA kararından önce parti modu olmadan çalışmaya başlamış
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, FIA kararından önce parti modu olmadan çalışmaya başlamış

Gasly ve Kvyat yarıştan umutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly ve Kvyat yarıştan umutlu

Ricciardo: "Daha fazlasını bekliyorduk"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Daha fazlasını bekliyorduk"

Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

2
FIA F2

Monza F2: Schumacher kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

2s
3
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

4
Formula 1

Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"

1s
5
Formula 1

Verstappen: "Gerilememizin sebebi parti modu yasağı değil"

1s

Son Haberler

Mercedes, FIA kararından önce parti modu olmadan çalışmaya başlamış
F1

Mercedes, FIA kararından önce parti modu olmadan çalışmaya başlamış

Gasly ve Kvyat yarıştan umutlu
F1

Gasly ve Kvyat yarıştan umutlu

Ricciardo: "Daha fazlasını bekliyorduk"
F1

Ricciardo: "Daha fazlasını bekliyorduk"

Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"
F1

Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"

Verstappen: "Gerilememizin sebebi parti modu yasağı değil"
F1

Verstappen: "Gerilememizin sebebi parti modu yasağı değil"

Son Videolar

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor? 05:00
Formula 1
1s

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor?

İtalya GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1
1s

İtalya GP: Yarış gridi

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar 08:37
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.