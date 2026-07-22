Coulthard: "Russell, Verstappen'i örnek almalı"

George Russell, son yarışlarda takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin gerisinde kalırken, genç İtalyan pilot Mercedes'in daha rekabetçi ismi olarak öne çıkıyor.

Belçika Grand Prix'sinde Russell'ın yarışı ilk turda Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından sona ererken, Antonelli damalı bayrağı ilk sırada görerek bir kez daha zafere ulaştı.

Bu sonuçla Antonelli pilotlar şampiyonasındaki liderliğini daha da artırırken, Russell Hamilton'ın arkasında üçüncü sıraya geriledi.

Russell'ın mevcut durumu hakkında konuşan David Coulthard, Up to Speed podcastinde şu ifadeleri kullandı: "George'un yapması gereken tek şey mücadeleyi bırakmamak ve yeniden ayağa kalkmak."

"Bunu başarabileceğine inanıyorum."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Max Verstappen, bunun mümkün olduğunu bize göstermişti. Silverstone'da yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından Spa'da podyuma çıkmayı başardı."

Verstappen, Britanya Grand Prix'sinde arka kanadının tur sonundaki frenleme bölgesinde düzgün şekilde yerine oturmaması nedeniyle yarış dışı kalmıştı.

Ancak Hollandalı pilot Belçika Grand Prix'sinde güçlü bir performans sergileyerek podyuma çıkmayı başardı ve yarış sonunda Red Bull'un performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Coulthard, Red Bull'un teknik anlamda da doğru bir karar verdiğini savundu.

"Red Bull, Macarena kanadından vazgeçerek teknik anlamda geri adım attı."

"Hem Verstappen hem de Isack Hadjar Spa'da gerçekten çok iyi performans gösterdiler."