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Formula 1 Belçika GP

Hamilton: "Macaristan'da kazanmak için savaşacağım"

Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'sindeki zorlu hafta sonunun ardından Macaristan Grand Prix'sinde galibiyet mücadelesi vermek istediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Hungaroring tarihinde sekiz galibiyetle en fazla yarış kazanan isim konumunda bulunuyor.

Hamilton'ın Budapeşte'deki son zaferi ise 2020 sezonunda gelmişti.

Belçika Grand Prix'sinde istediği sonucu alamayan Hamilton, Macaristan'da yeniden zirve mücadelesine dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Ferrari pilotu, "Macaristan'da rekabetçi olmayı umuyorum, ama öncelikle işimi doğru yapmam gerekiyor."

"Budapeşte'de eskisi gibi performans göstermeli ve bunu piste yansıtmalıyım."

"Oraya gidip galibiyet için savaşmalıyız." dedi.

Hamilton, Belçika'daki hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin son dönemde attığı adımlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Marc Fleury

2026 sezonunda Ferrari ile ilk zaferini elde eden Hamilton, takımın yarış hafta sonlarınıyönetme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

"Bu kesinlikle çok cesaret verici. Takım strateji konusunda gerçekten çok iyi kararlar alıyor."

"Yarış hafta sonlarını yönetme şeklimizde hemen her alanda önemli bir gelişim gösterdik."

"Ayrıca Spa'da kazanabilecek tempoya sahiptik."

"Yaşanan her şeyi düşündüğümüzde yine de puanlarla ayrılmış olmaktan dolayı gerçekten minnettarım."

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