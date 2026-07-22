Krack, Aston Martin'deki güncelleme heyecanını anlattı: "Günleri sayıyoruz"

Belçika GP’sinde Fernando Alonso’nun Valtteri Bottas’ın bir dakika gerisinde kalması, gözleri Aston Martin’den gelecek güncelleme paketine çevirmişti. Adrian Newey önderliğindeki tasarım ekibinin hazırladığı bu geniş çaplı şasi ve aerodinamik paketinin, her iki pilotun aracına da yetiştirilmesi hedefleniyor.

Aston Martin Pist Üstü Mühendislik Direktörü Mike Krack, uzun süren bir dönemin nihayet sona erdiğini ve yeni pakete yönelik takımdaki beklentiyi şu sözlerle ifade etti: "Araca yeni güncellemeler geleceği için çok mutluyuz. Herkes bu güncellemelerin bize ne kadar zaman kazandıracağını merak ediyor, biz de aynı merak içindeyiz. Bunu pistte göreceğiz.””

Mike Krack, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Bizim için en önemli şey yeniden rekabetin bir parçası olabilmek. Çünkü son birkaç yarşta ne yazık ki mücadele edemiyorduk; orta sıradaki rakiplerimizle tempo tutturmak çok zordu.”

“Paketin bize ne getireceğinden bağımsız olarak, o mücadeleye tekrar dahil olabilmek takımdaki herkes için en kritik konu.”

“Uzun süredir güncelleme almadığımız o dönem artık geride kaldı. Önümüzde birkaç aşamalı bir süreç var ve gelecek için durum olumlu görünüyor.”

“Hepimiz Budapeşte’yi ve elimizde ne olduğunu görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Güncellemenin detaylarına da değinen Krack, geliştirme hedeflerine ulaştıklarını ve paketin oldukça kapsamlı olduğunu vurguladı: "Oldukça geniş kapsamlı bir paket.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Ana odakta elbette aerodinamik ve ağırlık tasarrufu yer alıyor. Bunları iyileştirmek için aracın birçok bölgesinde değişiklik yaptık ve hedeflediğimiz her şeyi elde ettik.”

“Bu büyük bir paketin ilk parçası ve hepimiz günleri sayıyoruz."

Öte yandan Aston Martin’in güç ünitesi tedarikçisi Honda’nın da kendi motor güncellemesini hazırladığı, ancak bu motor güncellemesinin yaz arasının ardından Zandvoort’taki Hollanda GP’sinde araca takılacağı öğrenildi.